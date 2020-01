Senacka komisja chce dać MF rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla firm

Danie urzędnikom resortu finansów roku na udostępnienie firmom usługi Twój e-PIT - ma na celu poprawka, jaką we wtorek przegłosowała senacka komisja finansów. Nowela, nad którą pracowała komisja bezterminowo odsuwa udostępnienie tej usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Senatorowie z komisji budżetu i finansów publicznych rozpatrywali we wtorek rządową nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy ona usługi Twój e-PIT, czyli udostępniania przez Krajową Administrację Skarbową wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych za pośrednictwem portalu podatkowego.



Przegłosowana przez Sejm nowela zakłada odsunięcie w czasie udostępnienia tej usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą, co spowoduje, że nie skorzystają one ze wstępnie wypełnionych przez fiskusa deklaracji w lutym br., jak wcześniej planowano. Chodzi o podatników rozliczających swoją działalność za pomocą deklaracji PIT-36 (działalność gospodarcza według skali), PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), a także PIT-36S, PIT-36LS i PIT 28S (rozliczenia przedsiębiorstw w spadku). Ustawa ma wejść w życie 15 lutego br.

Przewodniczący senackiej komisji finansów senator Kazimierz Kleina (KO) zaproponował jednak poprawkę, która - jak tłumaczył - da rok urzędnikom resortu finansów, by przygotowali oni odpowiednie narzędzia, by usługa Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą mogła być im udostępniona. Poprawka ta zyskała większość w komisji, mimo że resort finansów nie chciał się na nią zgodzić.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski tłumaczył, że wprowadzenie usługi Twój e-PIT zostało rozłożone na dwa etapy. Na początku 2019 r. udostępniono ją osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, składającym zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji), składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Drugi etap realizacji usługi zaplanowano na 15 lutego 2020 r. Przyjęto m.in., że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe będzie udostępnione osobom prowadzącym działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej. Rząd zaproponował jednak modyfikację tego planu, co wiąże się z koniecznością dostosowania do zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie 2019 r., m.in. ulgi dla młodych i nowej skali podatkowej.

Zgodnie z nowelą od lutego 2020 r. w udostępnionych podatnikom deklaracjach wskazywana będzie kwota ulgi na dzieci. Usługa obejmie też zeznania PIT-28 i PIT-36, składane przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na Twój e-PIT będą musieli poczekać.

Sarnowski deklarował, że nowela nie oznacza odstąpienia od udostępniania przedsiębiorcom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, nie wiąże się też z żadnymi dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców czy osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, nie pogarsza także sytuacji tych podatników. Będą oni rozliczać się za 2019 rok tak jak dotychczas, czyli składając zeznania w formie papierowej lub elektronicznej, czyli przez system e-deklaracje.

Przedstawiciel resortu finansów zapewniał, że część usług dedykowanych przedsiębiorcom ma być dostępna w ramach opracowywanego przez ministerstwo projektu e-Urząd Skarbowy.

Teraz nowela będzie rozpatrywana na posiedzeniu plenarnym Senatu.