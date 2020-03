Siemens wesprze Volkswagena w produkcji aut elektrycznych nowej generacji

Siemens wesprze Volkswagena wyposażając zakłady koncernu w Zwickau w sprzęt niezbędny do produkcji samochodów elektrycznych. Siemens zmodernizował już dwie linie produkcyjne oraz pomógł w opracowaniu standardu automatyzacji obowiązującego przy masowej produkcji szeregu różnych modeli samochodów. Umożliwi to realizację planów Volkswagena, który od 2025 roku zamierza produkować 1,5 mln pojazdów elektrycznych rocznie - informuje Siemens.

Technologia firmy Siemens, która została wykorzystana na obydwu tych liniach, obejmuje takie rozwiązania, jak TIA Portal (Totally Integrated Automation), sterowniki serii Simatic, panele sterownicze HMI (Human Machine Interface) oraz przemysłowe komputery PC.Dzięki niej poziom automatyzacji na linii montażu końcowego wzrośnie z 17 do 28 proc., zaś na linii nadwozi z 85 do 89 proc. Rozwiązania z zakresu automatyki są również bezproblemowo integrowane z dalszymi etapami łańcucha produkcji - na przykład w obszarze logistyki, gdzie wykorzystano automatyczne wózki transportowe (AGV).W 2021 roku w zakładach w Zwickau ruszy produkcja sześciu modeli wykorzystujących płytę podłogową MEB, przeznaczonych dla trzech wchodzących w skład grupy marek. Pierwszym pojazdem elektrycznym nowej generacji, który zjechał już z linii produkcyjnej w listopadzie ubiegłego roku, jest ID.3.- Standard VASS posiada ogromną zaletę - dzięki niemu Volkswagen może dopasować zastosowane w nim rozwiązania do planów produkcyjnych realizowanych w innych zakładach. Nowy standard stanowi też ważny element pozwalający na dalszą digitalizację procesów produkcyjnych firmy Volkswagen. Oferuje wielorakie korzyści, takie jak możliwość kontrolowania parametrów eksploatacyjnych urządzeń produkcyjnych, a także bezproblemowe komunikowanie się maszyn pomiędzy sobą. Ostatecznym celem nowego standardu jest zwiększenie wydajności produkcji- wyjaśnia Bernd Mangler, starszy wiceprezes ds. tozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego w Siemens Digital Industries.