Silny wzrost cen aut. Wiadomo, dlaczego brakuje tanich modeli

W 2022 roku dominowały złe wieści z rynku motoryzacyjnego. Zakłócone łańcuchy dostaw związane z wojną na Ukrainie i ciągle obecną pandemią COVID-19 sprawiły, że ceny samochodów poszybowały w górę, w Turcji nawet o 70 proc. W 2023 roku nie będzie lepiej.

W tym roku niedobory półprzewodników, niektórych części i materiałów nadal będą problemem branży.

W sytuacji niedoboru komponentów producenci wolą zapewnić dostawy segmentom aut z wyższą marżą, na których mogą osiągać wyższe zyski.

W tym roku może nastąpić obniżenie popytu, na co złoży się trudna sytuacja gospodarcza, skłaniająca nabywców do oszczędzania, i wzrost cen samochodów.



Odzwierciedleniem kryzysu na rynku motoryzacyjnym były targi samochodowe w Paryżu w 2022 roku, podczas których prezentowane były jedynie francuskie samochody i to nie wszystkich marek. W Top Gear można przeczytać: żadna z niemieckich, koreańskich czy japońskich firm nie pojawiła się, aby się zaprezentować, podobnie jak żaden z producentów super samochodów. Nawet Citroënowi się nie udało. Producenci mają teraz dużo danych o tym, gdzie znaleźć swoich klientów i wolą zwracać się do nich bezpośrednio, niż próbować krzyczeć głośniej niż ich rywale w drogiej, szklanej klatce.

Kryzys motoryzacyjny dotyczy głównie samochodów z niższego segmentu

Jednakże kryzys w motoryzacji nie kończy się na drogich imprezach branżowych. Mocniej widać go na rynku. Według danych europejskiego stowarzyszenia producentów samochodów ACEA w ciągu 11 miesięcy roku rejestracja nowych aut spadła w Unii Europejskiej o 6,1 proc. rok do roku. Spośród największych rynków najwięcej straciły Włochy (spadek o 11,6 proc.) i Francja (8,7 proc.). W Niemczech, największym unijnym rynku samochodowym, spadek wyniósł 2,4 proc.

Polska także na spadkach, choć zdaniem Wojciecha Drzewieckiego, prezesa Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, sytuacja jest lepsza niż się spodziewano.

- 6,03 proc. spadku to niewiele w porównaniu z wynikami, które notowaliśmy wcześniej, wciąż jednak dużo, bo ten procent przekłada się na niemal 27 tys. mniej zarejestrowanych samochodów - mówi Wojciech Drzewiecki.

Jak zauważył Samar, rynek marek premium wygląda nieco lepiej - na koniec roku wykazuje wzrost na poziomie 3,5 proc. Wynik grudniowy w tym segmencie rynku był o niemal 20 proc. lepszy niż rok wcześniej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, to nic dziwnego. Po pierwsze wobec niedoboru komponentów (a stan łańcuchów dostaw w minionym roku nadal był bardzo zły), z półprzewodnikami na czele, producenci wolą zapewnić dostawy segmentom z wyższą marżą, na których mogą osiągać wyższe zyski.

Widać to po statystykach sprzedaży. W grupie Volkswagena wolumenowe marki Skoda i Volkswagen straciły po 9 proc. sprzedaży, podczas gdy Porsche zwiększyło sprzedaż o 9,6 proc., a Audi o 2,6 proc. W przypadku grupy Stellantis podobnie - masowy Fiat stracił 19 proc., Opel i Peugeot po około 14 proc., ale Alfa Romeo zwiększyła sprzedaż o 24,6 proc. Citroen stracił 16,5 proc. sprzedaży, podczas gdy marka DS, która powstała jako nieco bardziej „dobajerowana” wersja Citroena zyskała 15,5 proc. Trzeba jednak przyznać, że z tego schematu nieco wyłamuje się Renault. Co prawda, marka Renault straciła w ciągu 11 miesięcy 16,4 proc. sprzedaży, a luksusowe, sportowa marka Alpine zyskała 39,5 proc. rynku, to najtańsza w grupie marka Dacia zwiększyła sprzedaż o 14 proc.

Producenci będą koncentrowali się na modelach wysokomarżowych i "czystszych" ekologicznie

Przyczyny spadku sprzedaży są znane od miesięcy - początkowo była to przede wszystkim mniejsza podaż aut. Kryzys półprzewodnikowy już w roku 2020 mocno uderzył w motoryzacyjny rynek. W roku 2022 nie było lepiej, a po wybuchu wojny na Ukrainie do niedoborów w motoryzacji doszły problemy z dostępnością materiałów czy części wytwarzanych na Ukrainie. W tym roku te niedobory nadal będą problemem branży. Volkswagen już kilka dni temu zapowiedział zmniejszenie produkcji w fabryce w Wolfsburgu - ze względu na brak podzespołów wstrzyma jedną zmianę w zakładzie w dniach 9-27 stycznia. Tradycyjnie także Toyota przedstawiła plan wyłączenia swoich linii produkcyjnych w styczniu. Tym razem braki dotkną głównie dwa zakłady wytwarzające Land Cruisera. Stają także fabryki innych koncernów.

- Możemy zakładać, iż w ciągu roku nastąpi poprawa w dostępności komponentów, producenci znajdą alternatywne źródła dostaw surowców, nie oznacza to jednak, że wszystkie modele i ich wersje będą już bez problemów dostępne. Mając świadomość pogarszającej się sytuacji gospodarczej, przekładającej się na większą niechęć do zakupów, co widać w ograniczonej liczbie nowych zamówień, producenci będą koncentrowali się na modelach wysokomarżowych oraz tych, których emisja będzie poniżej wyznaczonych przez ustawodawcę poziomów. Dostępność pozostałych wciąż będzie ograniczona - mówi Wojciech Drzewiecki. Oczywiście, sytuacja mogłaby ulec poprawie w razie wygaszenia konfliktu, ale na razie nie widać takie perspektywy.

Wydłużający się konflikt może być kolejnym powodem do zapaści w motoryzacji. Nikt już nie wątpi w osłabienie gospodarcze, a coraz częściej mówi się wręcz o kryzysie, który właśnie się zaczyna. W takiej sytuacji zawsze motoryzacja pierwsza dostaje baty.

- W tym roku może nastąpić obniżenie popytu. Na razie nie sądzę, żeby to był poważny problem, ale nic nie wskazuje na to, żeby inflacja zaczęła znacznie spadać, żeby firmy i nabywcy indywidualni zaczęli mieć więcej pieniędzy i żeby nie musieli oszczędzać, a to może się przełożyć na niższe chęci kupna samochodu - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W przypadku osób lub firm obecnie wykorzystujących 3-4 letnie samochody obawa przed przyszłością, w której pojawia się ryzyko utraty pracy lub części zarobków z powodu kryzysu, czy wyższe ceny aut i wyższe koszty ich użytkowania, mogą sprawić, że użytkownicy zdecydują się dłużej wykorzystywać obecnie wykorzystywane samochody, a nie kupować nowych.

Kolejnym czynnikiem mocno oddziałującym na samochodowy rynek są coraz ostrzejsze normy środowiskowe, konieczność osiągania określonego średniego poziomu emisji sprzedanej floty aut. W kolejnych przypadkach koszty osiągania wyznaczonych poziomów okazują się zbyt wysokie i producenci zaczynają rezygnować z części wersji silnikowych.

Najbardziej znaną ofiarą regulacji jest chyba Mercedes AMG One, supersamochód (wyprodukowano tylko 275 sztuk) z hybrydowym układem napędowym o mocy ponad 1000 KM, z czego 574 KM wytwarza sam silnik spalinowy. Niestety, przygotowany w Europie samochód nie spełnił północnoamerykańskich norm homologacyjnych - tam samochód mógłby jeździć wyłącznie po torach wyścigowych, na ulice nie można nim wyjechać.

Producent uznał, że nie zgodzi się na obniżenie osiągów auta, by móc je sprzedawać w Stanach i Kanadzie. Na stronie Top Gear czytamy: Mercedes wysłał list do kupujących w Ameryce, których zadatek został wpłacony dawno temu, że samochody nie spełniają obowiązujących tam wymogów dotyczących emisji spalin i w związku z tym nie może uzyskać homologacji na drogi publiczne.

Podwyżki cen samochodów nie ominą nas w 2023 roku

Trwający za naszą wschodnią granicą konflikt w negatywny sposób wpływa nie tylko na nastroje konsumentów, ale także na dostępność surowców i komponentów. - Mniejsza dostępność w dalszym stopniu przekłada się na ich wysokie ceny, prowadząc w konsekwencji do utrzymującego się trendu wzrostowego cen poszczególnych modeli. Pozytywem jest to, że tempo wzrostu znacząco się zmniejszyło. Negatywem, że mimo że wolniej, to jednak wciąż ceny pną się do góry - mówi Wojciech Drzewiecki.

Niepewna sytuacja gospodarcza w wielu krajach uderza w samochody jeszcze z jednej strony - zmiany kursów walut. W tureckim portalu Diken można przeczytać - w 2022 roku marki samochodowe musiały aktualizować swoje ceny niemal co miesiąc równolegle z rosnącymi kosztami i zmianami kursów walut. W niektórych okresach dokonywały trzech podwyżek wciągu miesiąca. Według Diken, w ubiegłym roku ceny samochodów wzrosły średnio o 70 procent. Trzeba jednak zauważyć, że podczas gdy 1 stycznia ubiegłego roku 1 euro można było kupić za około 15 tureckich lir, to na początku tego roku już za około 20 lir.

Zwiastunem złej sytuacji w nowym roku na rynku motoryzacyjnym jest to, co dzieje się obecnie w Turcji. Portal Diken podał, że w nowym roku na stronach internetowych takich producentów samochodów osobowych, jak Renault, Volkswagen czy Hyundai, pojawiła się informacja, iż ceny są aktualizowane. Znaczna część producentów rozważa podwyżki cen.

Hüsamettin Yalçın, dyrektor generalny firmy Cardata, zajmującej się analizą danych motoryzacyjnych, cytowany przez Diken, powiedział, że w wyniku spotkań i analiz, które odbył z dealerami samochodowymi w weekend, spodziewa się, że tempo wzrostu cen samochodów wyniesie średnio 4 proc. w tym tygodniu.