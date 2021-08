Skarb państwa inwestuje w Izerę ćwierć miliarda złotych

Skarb Państwa objął nowe akcje ElectroMobility Poland o wartości 250 mln złotych. To kwota, która ma pozwolić na dotarcie do takiego etapu budowy fabryki, w którym można już będzie brać kredyty pod zastaw ziemi czy maszyn. Zapewnia to dalszą pracę, ale będzie i kolejne opóźnienie, bo budowa nie ruszy jeszcze przez rok.

Spółka ElectroMobility Poland podniesie kapitał zakładowy przez emisję nowych akcji o wartości 250 mln złotych – obejmie je Skarb Państwa.

Środki pozwolą m.in. na finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami czy rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy.

Etap przygotowawczy, na który będą przeznaczone środki ma trwać 8 miesięcy. Budowa ruszy najwcześniej za rok.

Polski elektryk z poślizgiem

Wybór platformy kluczowy