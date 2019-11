Skoda do składania jak meble z Ikei. Zobacz, jak pakują samochody (wideo)

Skoda część swoich samochodów wysyła w częściach do zagranicznych montowni. Upchnięcie odpowiedniej liczby kompletnych, choć rozłożonych na części samochodów to nie lada sztuka. Przy umieszczaniu w kontenerze 4 tysięcy części, z których największe to kompletne, zmontowane nadwozia, ważne jest nie tylko położenie, ale nawet kolejność spakowania poszczególnych paczek.

Skody w kontenerach jadą i płyną przez 1,5 miesiąca.

Pokonują w tym czasie ponad 12 tys. km.

Skoda w ostatnich latach opracowała system pozwalający spakować do kontenera dwa razy więcej części.