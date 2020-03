Skoda na dwa tygodnie zawiesi produkcję w Czechach. Co z zakładami w Polsce?

Należąca do niemieckiej grupy motoryzacyjnej Volkswagen Group marka Skoda poinformowała, że z powodu epidemii koronawirusa zawiesi na dwa tygodnie produkcję w Czechach, począwszy od środy wieczór, a pracownicy będą w tym czasie otrzymywać część pensji.

Największy czeski eksporter zapewnił, że podczas zatrzymania produkcji będzie wpłacać pracownikom do 29 marca 70 proc. pensji, a w następnym tygodniu, do 5 kwietnia, 75 proc. pensji.

Dyrektor generalny Grupy VW Herbert Diess we wtorek ogłosił, że wstrzyma na około dwa tygodnie produkcję w większości europejskich fabryk.

"Do końca tygodnia produkcja będzie wstrzymana w naszych hiszpańskich fabrykach, w Setubal w Portugalii, w Bratysławie na Słowacji, oraz we włoskich zakładach Lamborghini i Ducati. Większość pozostałych niemieckich i europejskich zakładów będzie czynić przygotowania do zawieszenia produkcji, najpewniej na dwa tygodnie" - tłumaczył plany koncernu.

"Pandemia koronawirusa stawia przed nami nieznane do tej pory wyzwania operacyjne i finansowe" - zwrócił uwagę Diess.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk polskie zakłady koncernu działają na razie bez zmian.

"Informacje na temat pracy w poszczególnych zakładach będą niezwłocznie komunikowane przez poszczególne marki. Zakłady marki Volkswagen Samochody Użytkowe tak w Hanowerze jak i w Poznaniu, czy Wrześni na tę chwilę pracują. Sytuacja jest jednak dynamiczna i na bieżąco będziemy informowali o podjętych decyzjach" - tłumaczyła w oświadczeniu przesłanym.

W Europie o zamknięciu wszystkich lub części zakładów w celu walki z pandemią koronawirusa zdecydowały PSA, Renault, Fiat Chrysler Automobiles i Ferrari. Brytyjska marka Jaguar Land Rover podała, że jej słowacki zakład działa normalnie. Rzeczniczka JLR zapewniła jednak, że firma monitoruje sytuację i stosuje się do wytycznych właściwych organów.