Škoda wchodzi na następny poziom i zapowiada mocne redukcje emisji

Škoda zapowiada Next Level, czyli następny poziom. Czego? Elektryfikacji oczywiście. Do 2030 ponad połowa aut ma mieć elektryczny napęd, a emisje marki mają spaść o połowę, w porównaniu do roku 2020.

Do 2030 roku Škoda planuje wprowadzenie trzech nowych modeli samochodów elektrycznych.

W Europie 50-70 proc. (zależnie od rozwoju rynku) aut Škody ma mieć elektryczny napęd.

Potencjał sprzedaży na rynkach wschodzących firma szacuje na 1,5 mln egzemplarzy.

Trzy nowe elektryki

Nadzieja na wschodzących rynkach

Klimatycznie neutralna produkcja