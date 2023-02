Skokowy wzrost sprzedaży samochodów w Unii Europejskiej

Sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej wzrosła w styczniu 2023 roku o 11,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

W styczniu 2023 roku w Unii Europejskiej nabywców znalazło 760 tys. pojazdów - poinformowało w komunikacie Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów.

Choć mamy do czynienia z szóstym z rzędu miesiącem wzrostów, to należy pamiętać, że jest on związany nadal z niską bazą porównawczą – na przykład w styczniu 2022 r. wskaźnik był najgorszy dla tego miesiąca w historii.

Bardzo zróżnicowane były dane dotyczące sprzedaży w poszczególnych krajach.

W Hiszpanii sprzedaż wzrosła o 51,4 proc., we Włoszech - o 19 proc., we Francji - o bardziej umiarkowane 8,8 proc. Tymczasem w Niemczech liczba ta zmalała o 2,6 proc..

Liczba nowych samochodów sprzedanych w Europie (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania) wzrosła w styczniu o 10,7 proc. do 911 064 sztuk.

Sprzedaż grupy Volkswagen (m.in. Skoda, Audi, Seat, Porsche) w Unii Europejskiej wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,6 proc., do 178 554, Stellantis (łącznie Fiat Chrysler i Grupa PSA) – o 0,9 proc., do 139 958, Renault - o 24,6 proc., do 71 150.

Producenci samochodów premium - BMW i Mercedes-Benz - obniżyli sprzedaż odpowiednio o 10,1 proc. i 7,4 proc.

Południowokoreański Hyundai (w tym Kia) zwiększył sprzedaż o 3,1 proc., japońska Toyota - o 12,6 proc.

Sprzedaż amerykańskiego Forda spadła o 7,4 proc., szwedzkiego (z chińskim właścicielem) Volvo - wzrosła o 2,3 proc., a japońskich Nissana i Mazdy - podskoczyła odpowiednio o 21,2 proc. i 48,1 proc.