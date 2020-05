Śląskie: Metropolia wycofuje finansowanie zamkniętego projektu elektrobusów NCBR

Blisko 200 mln zł przeznaczonych na zakup do 300 autobusów elektrycznych w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wycofa ze swej wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. NCBR na początku kwietnia br. zamknęło to przedsięwzięcie.

Zmianę wieloletniej prognozy finansowej GZM, przewidującą m.in. wykreślenie zaangażowania finansowego w program NCBR Bezemisyjny Transport Publiczny, zarząd Metropolii przygotował na wtorkowe zgromadzenie członków tej organizacji.

Program Bezemisyjny Transport Publiczny, prowadzony przez NCBR, zakładał opracowanie i budowę około 1 tys. dostępnych kosztowo autobusów bezemisyjnych dla polskich miast. NCBR podpisało w tej sprawie umowy z kilkudziesięcioma samorządami i przewoźnikami. GZM zadeklarowała wolę zakupu w programie do 300 pojazdów.

Pod koniec lutego ub. roku NCBR informowało, że zamówienie na kwotę ponad 3 mld zł, dotyczące opracowania i dostawy pojazdów bezemisyjnych, zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum Ursus Bus. W czerwcu jednak Centrum unieważniło to trwające półtora roku postępowanie, ponieważ konsorcjum nie dostarczyło wszystkich dokumentów świadczących o braku podstaw do wykluczenia z konkursu. Do fiaska przyczyniła się też kondycja finansowa firmy.

W następstwie tego NCBR ogłosiło kolejny przetarg - ze zwiększoną pulą środków. Pod tym kątem GZM, decyzją swego zgromadzenia, zwiększyła w listopadzie ub. roku w swojej wieloletniej prognozie limit wydatków w latach 2022-23 oraz limit zobowiązań pod kątem ponownego zamówienia NCBR - łączne wydatki Metropolii w związku z programem miałyby sięgnąć 197,2 mln zł.

W poniedziałek biuro prasowe GZM udostępniło porządek obrad na wtorkową sesję zgromadzenia Metropolii. Przewidziano w nim zmiany wieloletniej prognozy, a wśród nich usunięcie przedsięwzięcia "Rozwój bezemisyjnego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".

"Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia związana jest z informacją otrzymaną z NCBR o zakończeniu programu Bezemisyjny Transport Publiczny" - wskazano w objaśnieniu proponowanej zmiany.

Na początku kwietnia br. NCBR informowało, że "nowatorska formuła tego programu, w kontekście obowiązujących procedur, skali zamówienia oraz czasu niezbędnego na realizację zaplanowanych etapów, nie pozwala na kontynuację działań na rzecz bezemisyjności w transporcie publicznym w obecnym kształcie". W tym czasie NCBR ogłosiło nowy konkurs "Szybkiej Ścieżki" - 200 mln zł na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii w transporcie publicznym.

Ponadto, wśród innych propozycji zmian w wieloletniej prognozie finansowej GZM na lata 2020-30, zgromadzenie Metropolii rozważy we wtorek skierowanie dodatkowych środków na utrzymanie istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w latach 2020-21, wydłużenie do 2027 r. realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, rozszerzenie umów na sprzedaż biletów przez aplikacje mobilne oraz zmiany w finansowaniu systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Inną zmianą w WPF jest wprowadzenie nowego projektu "Młodzi robią Metropolię". Ma on służyć wypracowaniu rekomendacji młodych mieszkańców GZM ws. działań podnoszących jakość życia, aby zatrzymać ich w Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła formalnie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Z mocy ustawy ma zajmować się m.in. transportem publicznym.

GZM utworzyła Zarząd Transportu Metropolitalnego, przejmując od początku 2019 r. funkcję organizatora komunikacji od tamtejszych dotychczasowych organizatorów. Jeszcze w grudniu 2017 r. Metropolia podpisała porozumienie z NCBR, na mocy którego przejęła od jednego z wcześniejszych organizatorów (Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) rolę partnera NCBR w programie Bezemisyjny Transport Publiczny.