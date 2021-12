Śląskie: Nowe radiowozy otrzymali policjanci z garnizonu bielskiego

Policjanci z garnizony bielskiego odebrali nowe radiowozy. Funkcjonariusze z komendy miejskiej w Bielsku-Białej otrzymali ich osiem, z komisariatu w Czechowicach-Dziedzicach – trzy, a z Kobiernic dwa – zakomunikowali w sobotę bielscy policjanci.

Rzecznik policji w Bielsku-Białej asp. szt. Roman Szybiak poinformował, że osiem nowych radiowozów kosztowało blisko 900 tys. zł. Są to cztery oznakowane auta marki kia sportage, z których dwie zasilą flotę bielskiej komisariatów, a pozostałe trafią do mundurowych z wydziału ruchu drogowego. "Do drogówki trafi także oznakowana toyota corolla z napędem hybrydowym. Nieoznakowane radiowozy kia cee'd otrzymały wydziały: prewencji, kryminalny i referatu antynarkotykowy" - wskazał.

Zdaniem szefa bielskich policjantów insp. Krzysztofa Herzyka, cytowanego w komunikacie, dzięki wsparciu samorządów powiatu bielskiego i Bielska-Białej oraz miejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, garnizon jest dobrze wyposażony, a funkcjonariusze mają coraz lepsze warunki służby. Zaznaczył, że to m.in. dzięki temu wsparciu policjanci są w stanie realizować zadania, także wynikające z obowiązków spowodowanych pandemią koronawirusa, jak choćby kontrola ogromnej liczby osób przebywających na kwarantannie.

Nowe samochody odebrali też policjanci z komisariatu w Kobiernicach. To oznakowana toyota corolla oraz nieoznakowana kia cee'd. Auta są warte są ponad 200 tys. zł. Policjanci z Czechowic-Dziedzic otrzymali dwa nieoznakowane samochody kia cee'd oraz oznakowaną toyotę corolli z napędem hybrydowym. W sumie warte są one blisko 300 tys. zł.

Policjanci z Bielska-Białej odebrali auta w piątek, a funkcjonariusze z Kobiernic i Czechowic-Dziedzic w czwartek.