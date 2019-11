Słowacka fabryka Kia się elektryzuje

Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia produkcji silników do hybryd, które obecnie sprowadzamy z Korei. Czekamy tylko na ostateczną decyzję. W przyszłym roku będziemy gotowi do produkcji samochodów w pełni elektrycznych – mówi Michal Labaj, kierownik zakupów, Kia Motors Slovakia.

Fabryka w Żylinie obecnie sprowadza silniki do hybryd z Korei, a chce je produkować samodzielnie.

Samochody elektryczne są tak drogie, że w zasadzie koncernom bardziej by się opłacało płacić kary niż inwestować w elektromobilność.

Kia Słowacja poszukuje dostawców litu – to jedyny element, którego brakuje, aby rozpocząć produkcję akumulatorów.