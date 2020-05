Solaris ma umowę na 50 autobusów elektrycznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało w poniedziałek kontrakt z firmą Solaris na zakup 50 autobusów elektrycznych wraz z urządzeniami ładującymi. Pojazdy zostaną dostarczone w ciągu roku. Wartość kontraktu przekracza 165,4 mln zł brutto.

Podpisana elektronicznie umowa dotyczy zakupu 50 przegubowych autobusów elektrycznych Solarisów Urbino 18 electric, a także takiej samej liczby urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in, dedykowanych do każdego pojazdu. Nowe elektrobusy zasilą tabor krakowskiego przewoźnika i dołączą do 28 pojazdów elektrycznych Solarisa, które już są eksploatowane.

Jak wyjaśnił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, nowe autobusy będą wykorzystywane na czterech liniach - 144, 173, 179 i częściowo 503, kursujących przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

"To zamówienie jest o tyle istotne, że nie możemy już liczyć na autobusy elektryczne z programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo został on w tym roku zamknięty" - zaznaczył prezydent. Według niego miasto było skłonne w tym programie zakupić nawet 161 pojazdów.

Zgodnie z warunkami kontraktu nowe autobusy elektryczne będą mogły jednorazowo zabrać 141 pasażerów, z czego 43 osoby na miejscach siedzących. Zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, ładowarki USB, system informacji pasażerskiej oraz platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach.

Autobusy przegubowe będą konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez 4-polowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in.

Zakup 50 przegubowych autobusów elektrycznych dla Krakowa znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków unijnych. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dzięki temu MPK zyska ok. 110 mln zł dotacji UE na sfinansowanie tej inwestycji.

Prezes krakowskiego MPK Rafał Świerczyński wskazał, że jest to kolejna inwestycja przewoźnika, w znacznym stopniu współfinansowana ze środków zewnętrznych.

"Do tej pory udało nam się pozyskać z unijnych funduszy ponad 1 mld zł, co pozwoliło m.in. na wycofanie z krakowskich ulic wszystkich autobusów niespełniających najwyższych europejskich norm określających poziom emisji spalin - od października 2018 roku mieszkańcy Krakowa podróżują wyłącznie autobusami spełniającymi co najmniej normę Euro 5" - zaznaczył Świerczyński.