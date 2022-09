Solaris otworzył halę magazynową i stację ładowania pojazdów bateryjnych

Stację ładowania pojazdów bateryjnych i nową halę magazynową otwarto w czwartek w terenie fabryki Solaris Bus & Coach w Bolechowie pod Poznaniem. Wartość obu inwestycji sięga w sumie ok. 80 mln zł.

Nowa hala o powierzchni 10 tys. m kw. zwiększa pięciokrotnie dotychczasową powierzchnię magazynową firmy.

Charging Park Solarisa wspiera funkcjonalność Vehicle to Grid (V2G), dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem a siecią elektroenergetyczną.

Wartość obu inwestycji to w sumie ok. 80 mln zł.

Prezes zarządu Solarisa Javier Calleja podkreślił, że są one bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju firmy.

- Obie inwestycje otwieramy w szczególnym dla naszej branży momencie. Jako branża doświadczamy trudności związanych z dostawami, z inflacją. Ale my patrzymy długofalowo, w przyszłość - powiedział.

Stacja ładowania pojazdów bateryjnych składa się z ośmiu stanowisk ładowań autobusów, w tym czterech stanowisk pod dachem oraz czterech plug-in. Służy do ładowania autobusów elektrycznych, autobusów wodorowych oraz trolejbusów.

Centralne miejsce ładowania autobusów elektrycznych wiąże się z rozwojem bezemisyjnej oferty Solarisa

Spółka poinformowała w czwartek, że inwestycja we własne centralne miejsce ładowania autobusów elektrycznych wiąże się z rozwojem bezemisyjnej oferty Solarisa. Charging Park umożliwi m.in. testowanie nowych technologii oraz funkcjonalności w procesach ładowania i rozładowywania produkowanych pojazdów bateryjnych.

Jak podano, jest to pierwszy w Polsce park dwukierunkowy, czyli taki, który wspiera funkcjonalność Vehicle to Grid (V2G), dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem a siecią elektroenergetyczną.

- Takie rozwiązanie ma niewiele firm w Europie. Mamy możliwość przekazywania energii z rozładowywanego pojazdu do sieci. Albo ładujemy nią drugi autobus, albo wykorzystujemy ją w fabryce - nie marnujemy tej energii - wyjaśnił wiceprezes spółki Dariusz Michalak.

Także w czwartek spółka uruchomiła oficjalnie swoją nową halę magazynową

Obiekt o powierzchni 10 tys. m kw. powstał w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki.

- Centrum magazynowe to jeden z kluczowych elementów w fabryce. Wcześniej mieliśmy różne lokalizacje, to nie pomagało w codziennych operacjach. Obecnie mamy pięciokrotnie większą powierzchnię magazynową - powiedział Michalak.

Hala jest wyposażona w wielopoziomowy podest magazynowy z automatyczną linią przenośnikową. Urządzenia wykorzystywane w nowym magazynie zostały wyposażone w specjalne osłony, które tłumią hałas powstały w wyniku codziennej działalności.

Michalak powiedział PAP, że budowa i wyposażenie hali magazynowej to koszt ok. 70 mln zł, stację ładowania pojazdów bateryjnych zrealizowano kosztem ok. 10 mln zł.

Spółka przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji. Dariusz Michalak powiedział, że Solaris w najbliższym czasie zamierza stworzyć kosztem ok. 20 mln zł halę wodorową z linią produkcyjną przeznaczoną głównie do produkcji autobusów wodorowych. Kolejne 30 mln zł kosztować ma nowa hala serwisowa z centrum szkoleniowym.