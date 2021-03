Solaris rośnie zwłaszcza w napędach elektrycznych

W ubiegłym roku producent autobusów Solaris odnotował kolejny rekord produkcji. Mimo kurczącego się rynku zanotował wzrost. To w znacznej mierze zasługa pojazdów elektrycznych, których produkcja niemal się potroiła.

Kolej na rynek autobusów wodorowych

Elektromobilność dalej będzie rozwijana

Spalinowe wciąż mocne

Obiecująco zaczyna się rozwijać także rynek autobusów z ogniwami paliwowymi. Firma podpisała już kontrakty na ponad 100 autobusów i trolejbusów z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Obecnie pojazdy te są testowane m.in. w Wiedniu i Paryżu. - W tym roku 5-6 proc. produkcji będą stanowiły autobusy wodorowe, ale w ciągu najbliższych 5 lat ich liczba może się podwoić – powiedział Petros Spinaris, członek zarządu ds. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.Ubiegły rok Solaris zakończył przychodami na poziomie 725 mln euro (ponad 3,2 mld złotych), co oznacza wzrost rok do roku o 13,6 proc. Wynik EBITDA skoczył do 67 mln euro – to wzrost o 55,8 proc.Solaris nadal rozwija ofertę autobusów elektrycznych. Jesienią ubiegłego roku pokazał trzyosiowy autobus Urbino 15 LE electric, a na czerwiec tego roku zapowiada kolejny – dwuosiowy Urbino 9 LE electric. Te długości autobusów będą oferowane tylko z napędem elektrycznym.Czytaj także: Autobusy hybrydowe na testach w polskich miastach Firma myśli o kolejnych działaniach związanych z rynkiem elektrycznych autobusów. Tym razem chodzi o zużyte akumulatory. Zwykle przy spadku ich sprawności poniżej 80 proc. przestają one być odpowiednie dla potrzeb napędu samochodu czy autobusu. Znakomicie spełniają się jednak w innych zastosowaniach – jako magazyny energii. Solaris założył konsorcjum z PKM Jaworzno, który wykorzystuje już ponad 30 elektrycznych autobusów. Celem konsorcjum będzie stworzenie magazynów energii wykorzystujących zużyte baterie autobusowe, które mają mieć pojemność 160 kWh. Rozpoczęcie projektu przewidziano na rok 2022. Jaworzno wykorzystuje autobusy elektryczne od 2015 roku. Dziś stanowią one ponad jedną trzecią floty, pokonującej rocznie niemal 5 mln km.Solaris stara się wciąż zwiększać możliwości swoich baterii. Rozwija je w dwóch kierunkach – baterie wysokiej mocy Solaris High Power są przeznaczone dla pojazdów korzystających z szybkich ładowarek, podczas gdy baterie wysokiej gęstości Solaris High Density są przeznaczone przede wszystkim do ładowania nocnego i zapewniają większy przebieg na jednym ładowaniu.Spółka nie chce spekulować na temat wycofania się z produkcji autobusów spalinowych – wysokoprężnych czy też gazowych. - Rynek szybko ewoluuje, ale wciąż są potrzebne tradycyjne autobusy. Wkrótce pojazdy elektryczne będą połową naszej produkcji i ten odsetek nadal będzie rósł – powiedział Javier Calleja. W ubiegłym roku Solaris wyprodukował autobus nr 20 000 . Był o oczywiście autobus elektryczny Urbino 18 electric, który trafił do Warszawy.Na ten rok zebrano już zamówienia na niemal 600 autobusów InterUrbino. Jerozolima zamówiła 120 autobusów Urbino 18, co zwiększy liczbę jeżdżących w Izrealu pojazdów tej marki do 600. Setkę autobusów Urbino napędzanych gazem CNG zamówił estoński Tallin.Od 2018 r. właścicielem Solarisa jest hiszpańska grupa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).