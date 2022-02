Solaris: rozkalibrowany łańcuch dostaw potrwa długo

- Choć zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw nie spowodowały w ub. r. okresowego zatrzymania zakładu, to utrudniły nam realizację produkcji zgodnie z zakładanym planem. Za adaptację do nowych warunków ponosimy dodatkowe koszty – mówi Michał Woźniak, dyrektor ds. logistyki w firmie Solaris.

Ale w efekcie tych działań wzrosła ilość produkcji w toku oraz wartość zapasu, co spowodowało nasze większe zaangażowanie kapitału obrotowego.- Cały czas pracujemy ze stałymi dostawcami... Warto podkreślić, że zaburzenia w łańcuchu dostaw jeszcze bardziej wzmocniły nasze relacje ze strategicznymi dostawcami. Wzrosła otwartość komunikacji i transparentność, zarazem obie strony wykazują wzajemne wsparcie i pomoc.- Plan inwestycyjny jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Na przykład budujemy Centrum Magazynowe, które jest częścią projektu zwiększenia produktywności całego zakładu. Decyzje o jego powstaniu zostały podjęte jeszcze przed pandemią.W pewnym sensie natomiast nowymi projektami są inwestycje w nowoczesny sprzęt, bo to zapewni nam zwiększenie produkcji oraz przejęcie wytwarzania określonych półproduktów od niektórych poddostawców.Cały czas natomiast inwestujemy w szkolenie załogi. Dzięki zwiększeniu kompetencji pracowników już uzyskaliśmy większą elastyczność w wykorzystaniu zasobów, np. podczas prac końcowych montażu pojazdów, gdy tylko zwiększała się dostępność części.- Z pewnością w tym roku na równie wysokim poziomie, jak w roku ubiegłym utrzymają się koszty logistyki. Dość długo potrwa okres, kiedy uda się zlikwidować problem rozkalibrowania łańcucha dostaw, a jeszcze dłużej trzeba będzie poczekać na sprawnie działający system dostaw just in time...Powrót do cen surowców i materiałów sprzed pandemii wydaje się natomiast już niemożliwy.- Szansę na względnie normalną działalność upatrujemy w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi oraz jej transparentności, tj. informowaniu o zagrożeniach i ryzykach, ale i udzielaniu wzajemnej pomoc w rozwiązywaniu krytycznych sytuacji.Ponadto zakładamy doskonalenie procesu planowania i prognozowania w maksymalnie długim horyzoncie czasowym.- Oczywiście, prowadzimy rozmowy z naszymi dostawcami, aby skrócić łańcuchy dostaw i zapewnić lepszy serwis dla klienta końcowego.Zresztą już przed pandemią nasza firma bazowała w znacznej mierze na komponentach produkowanych w krajach europejskich.Solaris nigdy nie szedł na kompromis jeśli chodzi o jakość... Choć oczywiście w niektórych grupach komponentów pandemia wymusiła na nas szukanie nowych rozwiązań.- To zagadnienie nie dotyczy produkcji własnej Solarisa, ponieważ te procesy będą w dalszym ciągu realizowane na terenie kraju.Ulokowanie operacji w Polsce pozwala nam sprawnie prowadzić i lepiej kontrolować przebieg procesu produkcyjnego.- Głównym czynnikiem pozostaje lokalizacja, w tym dostęp do dostawców i do infrastruktury transportowej. Przy czym nie chodzi tylko o umiejscowienie zakładów produkcyjnych, ale również i zapasu.Widzimy dodatkowy potencjał w jeszcze lepszym dzieleniu się informacją o zapotrzebowaniu i jeszcze bliższej codziennej współpracy, w tym w reagowaniu na zmiany w planie produkcji.- Polityka środowiskowa, zrównoważonego rozwoju i ogólnie, czynniki ESG mają dla nas ogromne znaczenie - czego potwierdzeniem jest fakt, że w strukturach organizacyjnych powstał dedykowany dział ESG.Oprócz opracowywania rocznych raportów ESG według standardów GRI, zespół ten pracuje np. nad wyliczaniem śladu węglowego, oceną cyklu życia produktu, czy uzyskiwaniu dla naszych produktów deklaracji środowiskowych.Z tego też względu aspekt ESG jest dla nas ważny w momencie podejmowania decyzji o nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi, również w aspekcie łańcuchów dostaw.Ponieważ wszyscy odbiorcy naszych pojazdów szukają sposobów dekarbonizacji działalności, musimy oferować produkty sprzyjające ich oczekiwaniom. Ale i sami musimy wykazać, że zmniejszamy ślad węglowy... Tego samego oczekujemy zatem od partnerów biznesowych - a ci dokładają starań, by sprostać tym wymogom.