Solaris umocnił się na 1 miejscu wśród europejskich dostawców autobusów bezemisyjnych

Solaris w ubiegłym roku nieco zmniejszył wielkość dostaw autobusów i wysokość przychodów. Zarząd uważa jednak, że w warunkach pandemii i kłopotów z półprzewodnikami wyniki są dobre. Perspektywy na ten rok również.

Przyszłość w wodorze

Nowe inwestycje

W roku 2021 spółka sprzedała łącznie 119 trolejbusów Solaris Trollino 12 i 18, które trafiły do operatorów w Niemczech, Francji, Czechach, Rumunii, Polsce i na Węgrzech.W ubiegłym roku Solaris sprzedał 54 autobusy wodorowe, na rynek włoski, niemiecki, holenderski i szwedzki. Technologia wodorowa, którą Solaris ma w ofercie od 2019 roku, to nie tylko zapowiedź przyszłego rozwoju, ale obszar, który już teraz przekłada się na konkretne zamówienia i generuje przychody. Spółka podpisała w 2021 kolejne zamówienia na dostawę autobusów wodorowych z realizacją na lata 2022 - 2024, między innymi na rynek niemiecki – 12 sztuk autobusów Solaris Urbino 12 hydrogen zostanie dostarczonych do spółki In-der-City-Bus, odpowiedzialnej za komunikację miejską we Frankfurcie.Dwadzieścia wodorowych Solarisów 12 Hydrogen ma trafić do USti nad Łabą w Czechach, 5 do austriackiego Villach i 3 do Wiednia. Po jednym do Tres Cantros w Hiszpanii, Lyonu we Francji i Konina. Ten ostatni ma być pierwszym wodorowym autobusem sprzedanym przez Solarisa na rynku polskim.Czytaj także: Autobusy Solaris pojawią się w Madrycie i Barcelonie. Eksport wsparły KUKE i Santander Bank Polska Bardzo dynamicznie rozwija się także rynek autobusów elektrycznych. Wśród podpisanych już zamówień na lata 2022 – 2024 są 183 autobusy dla Oslo, 123 dla w sumie 7 miast w Rumunii, 43 autobusy dla dwóch miast w Danii, 24 do Czech i 23 do Hiszpanii.Spółka inwestuje w rozbudowę infrastruktury. W Bolechowie powstaje nowy magazyn, który ma podnieść wydajność produkcji, poprzez skrócenie drogi materiałów do hali produkcyjnej. Obok centralnego magazynu w hali z najdzie się także magazyn części lekkich.W miejscu dawnej stacji paliw powstaje natomiast stacja ładowania, co zdaniem przedstawicieli Solarisa można traktować jako znak zmian zachodzących w produkcji firmy.W Środzie Wielkopolskiej jest nowy obszar helingu (ława montażowa), obrotnica i roboty spawające.