Solaris wybiera się do Ameryki. Firma skończy z produkcją autobusów spalinowych

Mimo trudnych warunków rok 2022 Solaris ocenia pozytywnie. Firma sprzedała 1492 pojazdy i wygenerowała przychody w wysokości 696 mln euro. Teraz Solaris planuje wejście za dwa lata na amerykański rynek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W roku 2022 Solaris sprzedał łącznie 1492 pojazdy, z czego 401 stanowiły autobusy elektryczne, a 42 wodorowe.

Przychody w ubiegłym roku wyniosły 696 mln euro. To mniej niż w dwóch ubiegłych latach.

W planach na przyszłość są nowe modele bezemisyjnych autobusów, wycofanie się z produkcji autobusów spalinowych do 2027 roku i wejście na rynek amerykański.

- Rok 2022 był dla Solarisa bardzo wymagający ze względu na braki komponentów, co spowodowało opóźnienia w dostawach i było przyczyną niepełnego wykonania wcześniejszych planów produkcyjnych. Z drugiej strony był to jednak dobry rok dla rozwoju zrównoważonego transportu - powiedział Javier Iriarte, dyrektor zarządzający Solarisa, podczas konferencji prasowej podsumowującej ubiegły rok i określającej plany firmy na przyszłość.

Po raz pierwszy ponad połowę (55 proc.) sprzedaży marki stanowiły pojazdy bezemisyjne. - Co więcej ponad 86 proc. naszego portfela zamówień stanowią pojazdy z napędami alternatywnymi: elektrycznymi, wodorowymi, hybrydowymi, a także trolejbusy - powiedział Javier Iriarte. Zaznaczył, że około dwie trzecie z nich to autobusy elektryczne.

W sumie na koniec 2022 roku backlog firmy stanowiło 1369 zamówionych autobusów.

Wśród tych zamówień był elektryczny autobus z numerem 2400, który ma być dostarczony odbiorcy w tym roku oraz wodorowy autobus nr 200, choć, jak podkreślił Javier Iriarte, firma dopiero w ubiegłym roku rozpoczęła sprzedaż tego typu pojazdów. Autobusy z wodorowymi ogniwami paliwowymi były w ofercie już od 2019 roku, ale pierwsza dostawa do klienta miała miejsce dopiero w ubiegłym roku.

Solaris sprzedał blisko półtora tysiąca autobusów

W roku 2022 Solaris sprzedał łącznie 1492 pojazdy (tyle samo co rok wcześniej), z czego 401 stanowiły autobusy elektryczne, a 42 wodorowe. Firma deklaruje, że ten wynik daje jej 2. pozycję na europejskim rynku autobusów bezemisyjnych, tj. bateryjnych i wodorowych, z udziałem w rynku na poziomie 11,2 proc.

Solaris dostarczył autobusy i trolejbusy do klientów z 18 krajów. Głównymi odbiorcami pojazdów marki Solaris byli przewoźnicy z Hiszpanii, Polski, Włoch, Belgii, Niemiec, Rumunii, Estonii i Łotwy oraz Austrii i Czech.

Podsumowując ubiegły rok firma nie podała wszystkich danych finansowych, ale poinformowała, że przychody wyniosły 696 mln euro. To mniej niż w dwóch ubiegłych latach, kiedy wynosiły 725 mln euro w 2020 i 721 mln euro w 2021 roku. Wynik jest jednak lepszy niż w roku 2019, kiedy przychody wyniosły 650 mln euro.

Według wyników finansowych hiszpańskiej grupy CAF, w której Solaris reprezentuje cały segment autobusów, na wyniki roku 2022 wpłynęło wycofanie się z produkcji tramwajów oraz problemy z dostawami, głównie okablowania i komponentów elektrycznych, których szczyt trwał od maja do sierpnia. Według informacji CAF problemy z dostawami komponentów miały kosztować Solarisa ok. 100 mln euro - taka jest wartość autobusów, które nie zostały ze względu na te braki wyprodukowane i dostarczone do odbiorców.

Na wynikach odbił się prawdopodobnie także ponad pięciotygodniowy strajk w zakładzie w Bolechowie.

Według wyników finansowych grupy CAF wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) segmentu autobusowego (czyli Solarisa) wyniósł 20 mln euro i był wyższy rok do roku o 2,8 proc.

W fabryce Solarisa w Bolechowie zbudowano nowe obiekty

W ubiegłym roku Solaris wybudował w swojej fabryce w Bolechowie nową halę magazynową o powierzchni 10 000 m2, wyposażoną w najnowocześniejsze systemy i rozwiązania z zakresu logistyki oraz stację ładowania pojazdów bateryjnych Charging Park.

Hala magazynowa jest wyposażona w nowoczesny wielopoziomowy podest magazynowy z automatyczną linią przenośnikową. Na terenie całego obiektu zostały zaimplementowane zaawansowane systemy służące detekcji dymu, a urządzenia wykorzystywane w magazynie zostały wyposażone w specjalne osłony, które tłumią hałas powstały w wyniku codziennej działalności. Ma on wzmocniony dach, na którym zamontowane zostały 572 ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 260 kWp. Ponadto na terenie inwestycji stanęły stacje ładowania o mocy 80 kWp.

Na nową stację składa się osiem stanowisk ładowania autobusów, mechanizmy pantografowe, wysepki do ładowania plug-in, odcinek sieci trolejbusowej oraz pomieszczenie techniczne. To pierwszy w Polsce park dwukierunkowy, czyli taki, który wspiera funkcjonalność Vehicle to Grid (V2G), dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem a siecią elektroenergetyczną. Technologia ta pozwala na elastyczne ładowanie oraz rozładowywanie pojazdów. V2G umożliwia rozładowywanie pojazdów w celach testowych oraz wykorzystywanie ich jako mobilnych magazynów energii, co pozwala na bardziej ekonomiczne zarządzanie kosztami.

Nowe modele w ofercie i nowe kierunki rozwoju firmy

Javier Iriarte poinformował także o planach rozwojowych Solarisa, zarówno w sferze portfolio pojazdów, jak i planów biznesowych. Na ten rok Solaris zapowiedział pierwsze dostawy elektrycznego autobusu miejskiego o długości 24 m, który będzie produkowany zarówno jako autobus bateryjny, jak i trolejbus. Pierwsze 14 autobusów trafi do duńskiego Aalborga, a w sumie 36 trolejbusów do Pragi i Bratysławy.

Nowością w gamie ma być także nowa wersja Urbino 18 electric, w której wszystkie baterie zostaną umieszczone na dachu, co pozwoli zapewnić więcej miejsca w środku pojazdu.

Solaris ma zawrzeć także pierwsze umowy na dostawę nowego, osiemnastometrowego autobusu z napędem wodorowym, który ma trafić do odbiorcy w 2024 roku.

Javier Iriarte powiedział, że Solaris ma mocną pozycję na rynku miejskich autobusów z nowymi napędami, a teraz będzie chciał rozszerzyć swoją produkcję o autobusy międzymiastowe i zwiększać swoją obecność w tym segmencie.

Na celowniku firmy jest także rynek amerykański, na którym, jak powiedział Javier Iriarte, elektryfikacja transportu miejskiego jest prowadzona znacznie wolniej niż w Europie. Hiszpański CAF, do którego należy obecnie Solaris, od dawna jest obecny na północnoamerykańskim rynku, ale skupiał się dotąd na oferowaniu tam pojazdów szynowych, które zresztą produkuje w USA. Na razie Solaris przygląda się północnoamerykańskiemu rynkowi (Stanom Zjednoczonym i Kanadzie), ale w latach 2025-2026 chce rozpocząć dostawy na tamten rynek.

Javier Iriarte zapowiedział także, że do 2027 roku Solaris chce całkowicie zrezygnować z produkcji autobusów spalinowych.