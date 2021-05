Spada produkcja ale rośnie sprzedaż samochodów osobowych

W Polsce od stycznia do marca tego roku zarejestrowano 117,9 tys. aut osobowych, to o 9,5 proc. więcej wobec pierwszego kwartału 2020 r. - wynika z raportu PZPM i KPMG. W tym czasie w Polsce wyprodukowano 126,5 tys. pojazdów, czyli o 15,1 proc. mniej rdr.

W pierwszym kwartale br. po raz pierwszy od początku 2020 roku udało się przerwać spadki rejestracji pojazdów w Polsce.

W tym okresie nad Wisłą zarejestrowano 117,9 tys. nowych samochodów osobowych - o 9,5 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku

W ciągu pierwszego kwartału 2021 r. wyprodukowano ich 126,5 tys., przełożyło się to na 15,1 proc. spadek względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

"W pierwszym kwartale br. po raz pierwszy od początku 2020 roku udało się przerwać spadki rejestracji pojazdów w Polsce. W tym okresie nad Wisłą zarejestrowano 117,9 tys. nowych samochodów osobowych - o 9,5 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku" - przekazano w środowym raporcie kwartalnym Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i firmy doradczej KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna".

Jak wskazano, osiągnięty wzrost był możliwy dzięki popytowi wśród klientów instytucjonalnych, którzy w tym czasie kupili 84,2 tys. nowych pojazdów - co oznacza poziom wyższy o 16,2 proc. rok do roku. Natomiast klienci indywidualni w pierwszym kwartale zarejestrowali 33,6 tys. nowych pojazdów osobowych, czyli mniej o 4,2 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najczęściej wybierane w Polsce w pierwszym kwartale były średnie SUVy i crossovery, których zarejestrowano 32 tys. - o 25 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.

Z raportu wynika, że wzrost sprzedaży zanotowały również segmenty samochodów dostawczych (+35,1proc.), samochodów ciężarowych (+58,6 proc.), przyczep i naczep (+73,1 proc.) oraz motocykli, których zarejestrowano o 12,8 proc. więcej rok do roku. Ponownie bardzo wysokie tempo wzrostu zanotował segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi - w pierwszym kwartale tego roku w Polsce zarejestrowano 35,6 tys. tego typu pojazdów, to o 129,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zdaniem prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia wyniki pierwszego kwartału br. są dobre, chociaż nie we wszystkich kategoriach. Dodał, że w analogicznym okresie ub. roku pandemia panowała ledwie parę tygodni, ale już wcześniej we wszystkich segmentach pojazdów poza jednośladami zaznaczyły się głębokie spadki w porównaniu z rokiem 2019. "W związku z tym teraz mimo imponujących nominalnie wzrostów w grupie pojazdów użytkowych poza autobusami, jedynie w grupie samochodów dostawczych i ciężarowych udało się nieznacznie przekroczyć lub tylko wyrównać poziom z pierwszego kwartału 2019" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Faryś.

Jak zauważa, w przypadku samochodów osobowych ostatni kwartał zamknął się "umiarkowaną poprawą o 9,5 proc., co nie zagwarantowało wyrównania poziomu osiągniętego w analogicznym okresie w roku sprzed pandemii i jest on ciągle niższy niż wtedy o ok. 1/6".

"Zdecydowana większość rejestracji w Polsce to zakupy firmowe, można zatem przyjąć, że mimo pandemii, część gospodarki ma się dobrze. Nie dziwią utrzymujące się wzrosty rejestracji pojazdów niskoemisyjnych, bo jest to segment, który w ostatnim czasie rozwija się najbardziej dynamicznie, jednak szczególnie budujące są skoki rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych, bo jak wiadomo to one są uznawane za swoisty papierek lakmusowy najbliższych miesięcy w gospodarce" - wyjaśnił.

Z raportu wynika, że segment aut popularnych w pierwszym kwartale 2021 wzrósł o 5,8 proc. rok do roku. W tym okresie Polacy zarejestrowali 93,6 tys. pojazdów z tego segmentu. Z kolei 26,4 proc. wzrost odnotował z kolei segment marek premium. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Polacy zarejestrowali 24,2 tys. tego typu aut.

"Zwiększony popyt na auta tej klasy można zaobserwować zarówno w przypadku klientów indywidualnych, którzy zakupili 2,7 tys. pojazdów (+15,5 proc.) oraz klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali 21,5 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na wzrost o 27,9 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku"- czytamy.

Jeśli chodzi o produkcję samochodów w Polsce, to w ciągu pierwszego kwartału 2021 r. wyprodukowano ich 126,5 tys., przełożyło się to na 15,1 proc. spadek względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Zmniejszyła się liczba wyprodukowanych nad Wisłą samochodów osobowych (-26,9 proc.) oraz autobusów (-7,7 proc.), natomiast zwiększyła się o 9,5 proc. liczba wyprodukowanych samochodów dostawczych i ciężarowych, która wyniosła 52,2 tys. sztuk.

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna", Edycja Q2/2021 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.