Spada sprzedaż Renault Group

Francuska grupa motoryzacyjna Renault sprzedała w 2019 r. na świecie łącznie 3,8 mln pojazdów (spadek o 3,4 proc. względem 2018 r.), z czego blisko 2 mln trafiło do klientów w Europie. Natomiast w Polsce grupa bije rekordy sprzedaży. Koncern odnotował również prawie 24-proc. wzrost sprzedaży modeli elektrycznych.

Jak zaznaczył we wtorek dyrektor generalny terytorium East grupy Renault Timothy Manuel, wyniki sprzedaży koncernu w Europie osiągnęły najwyższy poziom w historii.

W segmencie lekkich samochodów dostawczych sprzedaż francuskiego producenta wzrosła o 0,7 proc. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, wynik w tym obszarze jest zasługą "doskonałych wyników marki Renault w Europie".

W Europie sprzedaż marki Renault wzrosła o 1,3 proc., przy średnim wzroście rynkowym 1,2 proc. Liderami w swoich kategoriach zostały modele Clio i Captur. Producent na rynku europejskim odnotował ponadto 19,1-proc. wzrost sprzedaży modelu Zoe (ponad 47 tys. sztuk).

Marka Dacia odnotowała w Europie wzrost 10,4 proc., sprzedając rekordową liczbę nowych pojazdów (blisko 564,9 tys. egzemplarzy). Przyczyniły się do tego głównie wyniki sprzedaży modeli Duster i Sandero.

Sprzedaż samochodów elektrycznych Renault Group na świecie wzrosła o 23,5 proc. do ponad 62,4 tys. samochodów. Nowe Renault Zoe, wprowadzone na rynek pod koniec ubiegłego roku, będzie w 2020 roku flagowym modelem w gamie samochodów elektrycznych koncernu - wynika z zapowiedzi grupy. W segmencie elektrycznych pojazdów dostawczych najpopularniejszy okazał się w 2019 r. Renault Kangoo Z.E. Model odnotował 19,2-proc. wzrost sprzedaży (ponad 10,3 tys. sztuk).

Z danych zaprezentowanych przez koncern wynika, że francuski koncern umocnił pozycję na najważniejszych dla siebie rynkach. W Europie, gdzie zajął siódme miejsce, odnotował wzrost o 1,3 proc., w Rosji jest liderem z 29-proc. udziałem w rynku, a w Brazylii awansował na czwartą pozycję, z 9 proc. udziału w rynku.

Jak wskazali przedstawiciele Renault Group, 2020 r. będzie dla koncernu "kolejnym etapem ofensywy elektrycznej". Na rynku pojawią się nowe Renault Twingo Z.E. oraz nowa oferta modeli hybrydowych i pojazdów z napędem hybrydowym typu plug-in pod nazwą E-TECH.



O ile na świecie sprzedaż Renault spadała, to w Polsce grupa sprzedała w 2019 r. 70,5 tys. nowych pojazdów. Jak zaznaczył dyrektor wykonawczy Renault w Polsce Tomasz Mróz, to o prawie 6,3 tys. samochodów Renault i Dacia więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii marki.



Na rynku samochodów osobowych i dostawczych sprzedaż Renault i Dacii wzrosła w sumie o 9,8 proc. Udział francuskiej grupy motoryzacyjnej w rynku samochodów osobowych i dostawczych w Polsce wyniósł w 2019 r. 11,3 proc. Renault znalazło się na szóstym miejscu w rankingu sprzedaży na polskim rynku, a Dacia na siódmym.



Jak wskazał Mróz, celem francuskiego koncernu jest wejście do pierwszej piątki najlepiej sprzedających się samochodów osobowych w Polsce i powrót na pozycję lidera na rynku pojazdów dostawczych.



"Będzie to dla nas także rok stojący pod znakiem elektromobilności" - dodał. W polskiej ofercie koncernu pojawiło się już nowe Renault ZOE z zasięgiem prawie 400 km, a w tym roku do floty dołączą również modele Clio, Captur i Megane w wersji hybrydowej.