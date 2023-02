Spadek liczby używanych samochodów sprowadzonych do Polski

We styczniu 2023 r. zarejestrowano w Polsce ponad 58 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 t, co oznacza spadek o 4,4 proc. rdr - wynika z danych Instytutu Samar. To trzeci miesiąc z rzędu z wynikami poniżej 60 tys. sztuk.

Jak poinformował Samar, w styczniu 2023 r. zarejestrowano w Polsce 58 390 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 4,4 proc. To trzeci miesiąc z rzędu z wynikami poniżej 60 tys. sztuk. - podano.

Z danych Samaru wynika, że do Polski wjeżdżają coraz starsze pojazdy, choć w samym styczniu rekordu nie było. Średni wiek importowanych aut w pierwszym miesiącu roku wyniósł 12,92 roku.

Decydujący wpływ na taki wynik miał rekordowy wiek aut osobowych, który przekroczył 13 lat (13,03), a w przypadku silników benzynowych po raz kolejny zbliżył się do poziomu 14 lat (13,88 roku).

Najpopularniejszym źródłem importu aut do Polski są nadal Niemcy, Francja, Belgia i Holandia. Na piątym miejscu pozostają Stany Zjednoczone.