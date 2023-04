Spadła sprzedaż samochodów British Automotive Holding. Spółka zamknęła 2022 r. ze stratą

Rok 2022 przyniósł spółce British Automotive Holding spadki sprzedaży, a w efekcie stratę netto w wysokości 6,28 mln zł.

Rok 2022 przyniósł spółce British Automotive Holding stratę netto w wysokości 6,28 mln zł. Zysk netto rok wcześniej wyniósł 6,91 mln zł. Strata z działalności zaniechanej, czyli w tym przypadku działalności importerskiej, wyniosła 6,8 mln zł, podczas gdy w 2021 r. przyniosła spółce 10,5 mln zł zysku.

W ubiegłym roku o 11 proc. spadły przychody netto ze sprzedaży (z 3,18 mln zł do 2,86 mln zł). Raportowany okres przyniósł także zmniejszenie się aktywów obrotowych o 21 proc., do 72,7 mln zł, przy jednoczesnym 12 proc. zmniejszeniu zapasów (do 41,6 mln zł).

Średnie zatrudnienie w grupie kapitałowej British Automotive Holding w 2022 r. wyniosło 126 osób, natomiast w 2021 r. wyniosło 147 osoby.

- Miniony rok był dla nas kolejnym bardzo trudnym okresem, o czym przesądziły zarówno wymagająca sytuacja naszej firmy, jak i nowe wyzwania, jakie postawił przez nami miniony rok. Na problemy, z jakimi zmagaliśmy się w latach minionych, związane tak z wymuszoną reorganizacją modelu działalności grupy, jak i pandemią COVID-19, która w wielu wymiarach utrudniła realizację naszych celów, nałożyły się konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę. Pogorszenie nastrojów konsumenckich, galopująca inflacja i związane z nią rosnące koszty i spadająca dostępność finansowania dłużnego, pogłębione zaburzenia w łańcuchach dostaw, skutkujące mniejszą dostępnością szeregu modeli samochodów, to tylko główne z przeciwności, jakie postawił przed nami miniony rok – pisze w liście do akcjonariuszy Andrzej Nizio, prezes British Automotive Holding.

British Automotive Holding prowadzi na polskim rynku sprzedaż dilerską samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar i Land Rover. Firma zajmuje się także sprzedażą oraz kompleksową obsługą samochodów używanych różnych marek premium.