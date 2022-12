Spalinowe a zeroemisyjne. Pierwsze Porsche na paliwo syntetyczne

Porsche uruchomiło pierwszą fabrykę syntetycznego paliwa. Na razie pilotażową i w Chile, ale firma dąży do uznania paliw syntetycznych za jedną z dróg do zeroemisyjnego transportu i wykorzystywania ich na całym świecie.

Według Porsche paliwa syntetyczne dają możliwość niemal zeroemisyjnej jazdy także samochodom z silnikami spalinowymi - sprzedawanym w przyszłości i tym już jeżdżącym po drogach.

Dwutlenek węgla wyemitowany przez auto podczas jazdy na e-paliwie wcześniej zostaje zużyty do jego produkcji, więc bilans wychodzi na zero i dlatego paliwo jest przedstawiane jako zeroemisyjne.

Do połowy dekady wytwarzanie paliwa w chilijskim zakładzie (początkowo 130 000 litrów rocznie) ma być zwiększona do 55 mln litrów, a po dwóch kolejnych latach - do 550 mln litrów.

Pierwsza fabryka paliw syntetycznych (eFuel) Porsche, nazwana Haru Oni ruszyła w Punta Arenas w Chile. Wytwarzane w niej paliwo ma być jedną z dróg do bezemisyjnej motoryzacji. Jak, skoro paliwo zużywane w silniku spalinowym powoduje emisje CO2 - obojętnie czy jest „kopalne” czy syntetyczne?

Oto paliwo syntetyczne wytwarza się z wody przy wykorzystaniu CO2. To sekret jego zeroemisyjności - dwutlenek węgla wyemitowany przez samochód wcześniej zostaje zużyty do produkcji paliwa, więc bilans wychodzi na zero.

Do ekologów to raczej nie przemawia, ale niemieckie koncerny zdają się kłaść coraz większy nacisk na to rozwiązanie, widząc w tym szansę na przedłużenie produkcji i sprzedaży w Europie aut spalinowych. Z drugiej strony: koncern zwraca uwagę, że wykorzystanie paliw syntetycznych lub ich mieszanek z tradycyjnymi paliwami pozwoli zmniejszyć także ślad węglowy obecnie wykorzystywanych samochodów spalinowych.

- Na świecie jest obecnie ponad 1,3 mld aut spalinowych. Wiele z nich będzie na drogach jeszcze w kolejnych latach i paliwa syntetyczne oferują ich właścicielom niemal zeroemisyjną alternatywę - powiedział Michael Steiner, członek zarządu ds. badań i rozwoju w Porsche AG.

To on wraz z Barbarą Frenkel, członkinią zarządu firmy ds. zakupów, zatankował pierwszy samochód paliwem z nowego zakładu.

Na razie paliwo trafi do wewnętrznego wykorzystania przez Porsche

Na razie to pilotażowa produkcja, która ma wynosić 130 000 litrów rocznie - z przeznaczeniem głównie dla flagowych projektów marki, jak Porsche Mobil 1 Supercup czy do wykorzystania w Porsche Experience Centers. Do połowy dekady produkcja ma jednak być zwiększona do 55 mln litrów rocznie, a po dwóch kolejnych latach - do 550 mln litrów.

W przeznaczeniu nowego paliwa przede wszystkim na wewnętrzne potrzeby Porsche wynika pewnie przede wszystkim z jego kosztów, które nie pozwoliłyby mu uzyskać jakiejkolwiek konkurencyjności na rynku paliw. Według Olivera Blume, dyrektora zarządzającego Porsche przy produkcji na skalę przemysłową cena może spaść poniżej 2 euro za litr.

- Na ochronę klimatu trzeba spoglądać całościowo. Dlatego musimy być otwarci w kwestii technologii - powiedział latem tego roku Oliver Blume.

Podkreślił, że elektromobilność jest ważną drogą, ale przypomniał, że na drogach pozostaje i pozostanie ponad miliard spalinowych samochodów...

Syntetyczne paliwa mają pozwolić wszystkim spalinowym samochodom na zeroemisyjną jazdę

- Paliwa syntetyczne są w tym przypadku skutecznym, komplementarnym rozwiązaniem. Dzięki nim wszystkie pojazdy mogą odgrywać rolę w redukcji emisji CO₂ - niezależnie od typu układu napędowego. Silniki spalinowe mogą być zasilane e-paliwami w sposób praktycznie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Nie trzeba ich do tego przerabiać ani doposażać. E-paliwa mogą też być oferowane jako domieszki lub samodzielnie na wszystkich stacjach paliw - zaznaczył Oliver Blume, podkreślając, że musimy również właścicielom istniejących pojazdów zaoferować możliwość zmniejszania śladu węglowego ich aut.

Atutem paliw syntetycznych jest także to, że nie wymagają, jak wodór czy elektromobilność, stawiania od podstaw całej potrzebnej infrastruktury - do przesyłu, magazynowania i tankowania można wykorzystać istniejącą infrastrukturę sieci stacji benzynowych.

Po pilotażu przyjdzie czas na budowę większych zakładów

Porsche ruszyło z projektem Haru Oni w 2022 roku - wraz z Siemens Energy, firmami energetycznymi Enel oraz AME, a także chilijskim koncernem paliwowym ENAP. Wybrano lokalizację w Punta Arenas - m.in. ze względu na to, że wiatr wieje tam przez 270 dni, co pozwala na utrzymanie produkcji z wykorzystanie energii z turbiny wiatrowej.

Droga do uzyskania syntetycznego paliwa nie jest prosta i szybka. Najpierw w elektrolizerach trzeba wyprodukować zielony wodór. W kolejnym etapie wychwytuje się CO2 z powietrza i - łącząc go z wodorem - wytwarza metanol. W końcu z metanolu - z pomocą technologii MTG (methanol to gasoline - metanol na benzynę) - wytwarza się paliwo syntetyczne. Cały proces wymaga gigantycznych ilości energii, stąd tak ważny był wybór wietrznej lokalizacji.

- Inwestując w przemysłową produkcję e-paliwa, Porsche jeszcze bardziej zwiększa zaangażowanie w zrównoważoną mobilność. W sumie nasze inwestycje w rozwój i udostępnianie tej innowacyjnej technologii wynoszą ponad 100 milionów dolarów - mówi Barbara Frenkel.

Oczywiście mowa o dotychczasowych inwestycjach, kiedy celem (obok wydatków na badania) jest stosunkowo niewielka, pilotażowa instalacja produkcji syntetycznego paliwa. Rozwinięcie produkcji na skalę masową będzie wymagało znacznie większych nakładów.

Porsche zakłada, że na etapie masowej produkcji pierwsze zakłady powstaną w Chile, Stanach Zjednoczonych i Australii.