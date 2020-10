Spalinowy, hybryda albo elektryczny. Różnice się kurczą

Samochodów elektrycznych nikt w Polsce nie traktuje poważnie. Mają wyznawców, którzy wybaczają im wszystko i przeciwników, którzy wszystko im zarzucają... Tymczasem zmieniły się już z zabawek w narzędzia codziennego użytku, które coraz mniej różnią się od aut spalinowych: w jednym są od nich lepsze, w innym gorsze – ale to już rozwiązania warte rozważenia. Niedawno miałem okazję to sprawdzić.

W ruchu miejskim atutem aut elektrycznych, ale i hybryd jest cisza (hybrydy też wykorzystują silniki elektryczne do ruszania i przyspieszania na niskich prędkościach). Elegancja i płynność przyspieszania to także atuty silników elektrycznych. Hybryda - dzięki wykorzystaniu wsparcia silnika elektrycznego - miała znacznie niższe zużycie paliwa – mniej więcej około połowy.Czytaj także: Własny samochód? W porządku, ale tylko na przedmieściach Cały test nie miał jednego, wyraźnego bohatera - i chyba nie o to chodziło. W poszczególnych zadaniach każdy rodzaj napędu zaznaczał swe wady i zalety, ale podstawowy cel był chyba taki, żeby pokazać, że różnice między nimi są w rzeczywistości niewielkie.Oczywiście pozostaje duża różnica w cenie: samochody z silnikiem spalinowym są nadal z reguły znacznie tańsze od tych elektrycznych. Firmy zajmujące się leasingiem i wynajmem długoterminowym przekonują jednak, że samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji, więc kiedy bierzemy samochód, płacąc za niego miesięczne raty, można je tak dobrać, że różnica przestaje być widoczna. Jeszcze tylko ten zasięg... A w zasadzie – jeszcze tylko ten brak ładowarek...