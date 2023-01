Specjaliści od „tureckiej Izery” budują fabrykę BMW na Węgrzech

Turecka firma Yapı Merkezi buduje wydziały tłoczni i spawalni w nowej fabryce BMW w Debreczynie. Wykonać i zmontować konstrukcje stalowe ma spółka zależna tureckiego producenta stali Kardemir. Pod względem tonażu stali na konstrukcje to największa inwestycja na Węgrzech.

BMW buduje w Debreczynie fabrykę na 150 000 elektrycznych aut nowej generacji oraz zakład montażu zestawów bateryjnych dla tych aut.

Budowa samej tylko tłoczni i spawalni w tym zakładzie ma wymagać 10 000 ton stali strukturalnej, 70 000 m3 betonu i 7 000 m3 prefabrykatów betonowych.

Nowa fabryka elektrycznych aut BMW ma rozpocząć produkcję w końcu 2025 roku. Do tego czasu ma być gotowy także zakład montażu zestawów bateryjnych.

Spółka Karcel z grupy Kardemir poinformowała, że ma wyprodukować i zmontować elementy konstrukcji stalowej tłoczni i spawalni – najważniejszych wydziałów fabryki samochodów jaką BMW buduje w Debreczynie.

Spółka nie pochwaliła się szczegółami, ale zlecająca jej prace także turecka firma budowlana Yapı Merkezi podała, że budowa ma wymagać 10 000 ton stali strukturalnej, 70 000 m3 betonu i 7 000 m3 prefabrykatów betonowych. Firma nic nie pisze o pochodzeniu tej stali, ale warto przypomnieć, że Turcja to jeden z głównych eksporterów stali na unijne rynki. Dzięki zupełnie innemu podejściu do polityki klimatycznej ta stal jest tańsza od unijnej.

Wartość prac zleconych Yapi Merkezi to 220 mln euro.

Według Yapi Merkezi BMW wybrało tą firmę pod wpływem jakości i szybkości prac wykonanych przez tę firmę na budowie fabryki samochodów TOGG. To taka turecka Izera – „pobłogosławiony” przez tamtejszy rząd, własnej konstrukcji (choć oparty o chińskie technologie) samochód elektryczny, z planami rocznej produkcji na poziomie 100 000 aut (w pierwszej fazie). Przewidziano kilka wersji nadwozia samochodu segmentu C, a na pierwszy ogień idzie SUV. No wypisz, wymaluj – Izera.

Różnica jest tylko taka, że założona w 2018 roku, czyli 2 lata po Electromobility Poland, która ma produkować Izerę, turecka spółka TOGG zbudowała już fabrykę i jesienią uruchomiła produkcję, a rozpoczęcie sprzedaży aut jest planowane na pierwszy kwartał tego roku. A Izera wciąż buksuje w miejscu. Ale dziś nie o tym, więc wróćmy na Węgry.

Węgierska fabryka BMW ma ruszyć z produkcją w 2025 roku

Fabryka, którą stawia BMW ma w 2025 roku wypuścić pierwsze samochody. Będą to w pełni elektryczne modele oparte o nową architekturę budowy aut EV koncernu BMW. BMW planuje budować ich w Debreczynie 150 000 rocznie. W tym celu postanowiło zainwestować ponad 1 mld euro i na ponad 400 ha zbudować kompletną fabrykę – z tłocznią, spawalnią, lakiernią i wydziałem montażu. Taki przynajmniej był plan jeszcze na początku czerwca ubiegłego roku, kiedy uroczyście wbijano pierwszą łopatę w plac budowy. Kilka miesięcy później plany się zmieniły.

W końcu listopada ubiegłego roku BMW ogłosiło, że obok stawianej w Debreczynie fabryki samochodów powstanie zakład montażu zestawów bateryjnych dla aut elektrycznych, które mają tam powstawać. Mają to być baterie BMW 6 generacji, które według koncernu mają wydłużyć zasięg samochodów o 30 proc. i o tyle samo skrócić czas ich ładowania.

Produkcja ma być oparta wyłącznie o energię elektryczną z odnawialnych źródeł

BMW deklaruje, że do produkcji nowej generacji cel bateryjnych mają być wykorzystywane także surowce (lit, kobalt i nikiel) pochodzące z recyklingu, a dodając do tego wykorzystanie przy produkcji zielonej energii BMW deklaruje, że ślad węglowy produkcji tych baterii ma być zredukowany nawet o 60 proc.

Koncern deklaruje także, że Debreczyn będzie fabryką, która ma wykorzystywać wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych. Jednym z elementów „odwęglania” produkcji ma być rezygnacja z pieców gazowych, tradycyjnie wykorzystywanych w fabrykach aut do suszenia nadwozi wyjeżdżających z lakierni piecami elektrycznymi. BMW zapowiada przy tym, że szukając zielonych źródeł energii sięgnie także po nowatorskie rozwiązania, m.in. z dziedziny geotermii, jakie dziś nie są jeszcze powszechnie wykorzystywane.

Zakład montażu zestawów bateryjnych ma być znacznie mniejszy od fabryki produkującej samochody - jego powierzchnia to 140 000 mkw, czyli tylko 0,014 ha. Mimo to dzięki niej koszt całego zakładu BMW w Debreczynie się podwoi. Obecnie BMW deklaruje, że łączne inwestycje w Debreczynie przekroczą 2 mld euro.