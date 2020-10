Specjalna mapa i zniżki będą promować elektromobilność w Polsce

27 października 2020 r. wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna elektromobilni.pl, której celem jest budowa wiedzy i zaufania społecznego do zero- i niskoemisyjnych środków transportu. Pod koniec września 2020 r. po polskich drogach jeździło 8 169 sztuk w pełni elektrycznych pojazdów.

Rośnie liczba samochodów elektrycznych

W ramach kampanii przygotowano serwis: elektromobilni.pl, który dostarcza informacji na temat elektromobilności w Polsce. Każdy zainteresowany może poznać na portalu narzędzia, które pomogą mu w podejmowaniu świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny.Dodatkowo powstał Program Elektromobilna Polska, który jest skierowany do administracji centralnej, samorządów, organizacji branżowych i polskiego przemysłu. Projekt pokazuje miejsca przyjazne pojazdom elektrycznym i promujące elektromobilność. Zarówno obecni użytkownicy pojazdów elektrycznych, jak i osoby planujące rozpoczęcie swojej przygody z elektromobilnością mogą w ramach kampanii zapisać się do Klubu Użytkowników EV - społeczności, która może korzystać ze zniżek na ładowanie, udzielać się na forach dyskusyjnych i korzystać z porad eksperckich.Pod koniec września 2020 r. po polskich drogach jeździło 14 788 elektrycznych samochodów osobowych, z których 55 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 8 169 szt. - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM oraz PSPA.Pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 6 619 szt.Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 679 szt.W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września osiągnęła liczbę 8 430 szt.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września w Polsce funkcjonowały 1 282 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 445 punktów).33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.We wrześniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów).