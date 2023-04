Spółka Auto Partner zamyka ubiegły rok z rekordowym zyskiem

Auto Partner opublikował wyniki za 2022 r. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 2,83 mld zł, a zysk netto wzrósł względem 2021 r. o 11,4 proc., do 207,3 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Grupa Auto Partner zakończyła 2022 r. przychodami ze sprzedaży w wysokości 2,83 mld zł, co oznacza wzrost o 25,3 proc. rok do roku.

Dwucyfrowy wzrost grupa odnotowała także w przypadku zysku netto. Ten zwiększył się o 11,4 proc., do blisko 207,3 mln zł.

Firma zwiększyła także sprzedaż na rynkach zagranicznych.

2022 rok przyniósł spółce kolejny rekord zysków netto

Spółka Auto Partner rok 2022 zakończyła z zyskiem netto w wysokości 207,3 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 11,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2021 r. spółka wygenerowała zysk netto na poziomie 186 mln zł.

Przychody z umów z klientami ukształtowały się w 2022 r. na poziomie 2,83 mld zł, a to oznacza wzrost o 25,3 proc. w porównaniu do wyniku z 2021 r. (2,26 mld zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w 2022 r. 847 mln zł wobec 657 mln zł osiągniętego rok wcześniej (zmiana o 28,8 proc.).

Kapitał własny spółki Auto Partner w 2022 r. wyniósł 842 mln zł, to o 28,5 proc. więcej niż w 2021 r., a zobowiązania miały wartość 727 mln zł, to więcej o blisko 33 proc. rok do roku. Kapitał własny i zobowiązania dają w sumie kwotę 1,57 mld zł, co oznacza wzrost o 367 mln zł rok do roku.

Spółka zanotowała także spore wzrosty, jeśli chodzi o eksport towarów. W 2022 r. towary sprzedane na eksport w Unii Europejskiej przyniosły przychody w wysokości 1,37 mld zł (o 35,6 proc. więcej niż w 2021 r.), natomiast eksport na pozostałe rynki wzrósł o 74 proc., z 16,4 mln zł do 28,6 mln zł.

- Za nami bardzo udany 2022 rok, który był 30., jubileuszowym, rokiem działalności Auto Partner. Ponownie osiągnęliśmy najlepszy wynik w swojej historii i z dumą możemy zaprezentować rekordowe przychody ze sprzedaży grupy w 2022 r. (…) Należy także zaznaczyć, że utrzymaliśmy rentowność marży brutto ze sprzedaży na wysokim blisko 30-procentowym poziomie – napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Aleksander Górecki.

Jak wykazano w raporcie, główna działalność firmy to sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych a ta, w ocenie grupy, wykazuje wahania w zależności od sezonu. Najwyższa sprzedaż występuje w sezonie wiosennym i jesiennym, jest wysoka latem, a najniższa zimą. Takie zmiany w ciągu roku powodują, że w danym sezonie jest zapotrzebowanie na większe zatowarowanie, co przekłada się na sezonowy wzrost ilości zakupów towarów i wyższe zobowiązania handlowe z tego tytułu, zwłaszcza przed sezonem wiosennym.

Grupa zwiększa nie tylko eksport, ale też liczbę pracowników

Grupa zatrudniała w 2022 r. 2327 osób, a więc względem 2021 r. przybyło jej 185 pracowników: 19 w zarządzie i administracji, 21 w sprzedaży i marketingu oraz 145 w logistyce i magazynowaniu.

– W 2022 r. w ramach grupy otworzyliśmy 8 nowych oddziałów w Polsce i w efekcie łączna ich liczba wynosi 114. Nadal intensywnie rozwijamy również ofertę marek własnych co pomaga w osiąganiu dobrych wyników – napisał Górecki.

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na prowadzenie działalności gospodarczej ani na wyniki finansowe spółki. Podobnie jest w kwestii wojny na Ukrainie, na której spółka uzyskiwała mniej niż 0,5 proc. obrotów miesięcznych. W ramach solidarności z Ukrainą grupa zdecydowała się na wstrzymanie współpracy z rynkami rosyjskim i białoruskim, na których notowała odpowiednio 0,1 proc. i 0,02 proc. obrotów miesięcznych. W raporcie zwrócono jednak uwagę, że wpływ wojny na ogólną sytuację gospodarczą może w przyszłości wymagać korekty niektórych założeń i szacunków, ponieważ wciąż występuje duża niepewność co do tego, jak rozwinie się sytuacja.

– Miniony rok obfitował w wyzwania dla wielu sektorów gospodarki, związane z wojną w Ukrainie i złożoną sytuacją geopolityczną. Branża dystrybutorów części samochodowych okazała się na nie odporna, co przełożyło się na solidny popyt zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju – napisał także Górecki.

Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Spółka stanowi platformę sprzedaży oraz logistyki dostaw części zamiennych do klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Od 2016 r. Spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych.