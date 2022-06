Spółka ZE PAK buduje fabrykę autobusów wodorowych

ZE PAK poinformował w środę , że jej spółka pośrednio zależna PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy podpisała z Mostostalem Puławy umowę na budowę fabryki autobusów wodorowych. Wartość umowy to 72,2 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, przedmiotem umowy jest "Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem i infrastrukturą towarzyszącą" w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie objętym pozwoleniem na budowę. Fabryka ma stanąć w Świdniku, a koszt inwestycji określono w umowie na 72,7 mln zł.

Zobacz też: NesoBus. Tak wygląda autobus wodorowy Zygmunta Solorza

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i zostanie rozliczone w dwóch transzach - za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie kompletnych robót budowlanych i wykończeniowych.

Zobacz też: Pierwszy autobus wodorowy w Polsce będzie jeździł w Koninie

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczony jest na 30 czerwca 2023 roku. Gwarancja należytego i zgodnego z umową wykonania prac zostanie udzielona na okres 60 miesięcy.

W Świdniku ma być produkowany opracowany przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK NesoBus. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata. Ma 12 m długości, 2,55 m szerokości, 3,4 m wysokości, jego masa własna wynosi niespełna 13 ton. Pomieści do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących. Jego zasięg to około 450 km (zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km, jego zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru), tankowanie trwa 15 minut.