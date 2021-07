Sprzedaż aut elektrycznych w Niemczech eksplodowała. Wystarczyło podwoić dopłaty

Podwajając wysokość dopłat do elektrycznych aut Niemcy zwiększyli zainteresowanie nimi siedmiokrotnie. W rok sprzedali ponad dwa razy tyle zelektryfikowanych, co przez 4 wcześniejsze lata. Co czwarty Niemiec planujący w najbliższych miesiącach kupno samochodu myśli o aucie zelektryfikowanym, czyli z dopłatą.

Od początku czerwca 2020 do końca maja 2021 sprzedaż aut elektrycznych i hybryd plug-in osiągnęła 567 tys. samochodów.

W tym czasie Niemcy wydali na dopłaty niemal 1,9 mld euro.

O polskim milionie elektrycznych aut cicho, a Niemcy swój osiągną już w tym miesiącu.

Co czwarty Niemiec kupi w tym roku auto z dopłatą

Sekret nagłego powodzenia to podwojone dopłaty