Sprzedaż nowych aut w sieci idzie coraz lepiej. Wracają rabaty

- Ponad 90 proc. kupujących samochody szuka najkorzystniejszych ofert w sieci. Sprzedajemy kilkaset samochodów miesięcznie, a na nowy pojazd nie trzeba już czekać miesiącami - mówi nam Kamil Makula, prezes Superauto.pl.

Pandemia napędziła internetowy handel, także w branży motoryzacyjnej.

- Rynek samochodowy stał się jednak trudniejszy. Na sprzedaż znacząco wpłynęła inflacja - twierdzi Kamil Makula, prezes Superauto.

Zainteresowani zakupem samochodów po kilkuletniej przerwie mogą liczyć na pierwsze, kilkuprocentowe rabaty.

Dla jednych ekonomiczna katastrofa, dla innych trampolina do przyszłości - tak pandemię COVID-19 można postrzegać przez pryzmat rynku motoryzacyjnego. Jak mówi Kamil Makula, prezes Superauto.pl, dla jego firmy – która na rynku działała już ponad 20 lat – ten czas okazał się szansą na rozwój.

- Jeszcze przed pandemią prowadziliśmy pilotażowy projekt związany z zakupem samochodów na własną książkę. Z naszą nową ofertą wyszliśmy w momencie, gdy na rynku dostęp samochodów był mocno ograniczony przez lockdown. Zyskaliśmy więc przewagę nad dealerami, ponieważ posiadaliśmy samochody, które od ręki mogliśmy oferować naszym klientom. Ponadto prowadziliśmy sprzedaż w internecie. Odpowiednie przygotowanie faktycznie dało nam wyjątkowy napęd, bo ludzie po prostu nie chcieli jeździć do autoryzowanych dealerów. Wiadomo, że dealerzy też częściowo pracowali zdalnie albo w ogóle byli zamknięci, dlatego też możliwości zakupu samochodów były ograniczone - mówi Kamil Makula.

Problemy z dostępnością samochodów, które wynikały m.in. z zerwanych łańcuchów dostaw, przełożyły się na podaż. Internetowa współpraca z kilkudziesięcioma dealerami każdej marki opłaciła się – łatwiej za pośrednictwem sieci było znaleźć poszukiwane auto. Właśnie sieć okazała się tym, na co warto było postawić znacznie wcześniej, by później przyniosło to efekty.

Samochód z sieci? Dziś to już normalna sprawa

Początki wcale nie były łatwe, bo jeszcze kilka lat temu klienci internetowych salonów samochodowych – choć byli zainteresowani ofertą – bali się tego typu zakupów online: bez zobaczenia pojazdu na żywo czy bez próbnej jazdy. Teraz zmieniły się preferencje kupujących, bo w trakcie pandemii mogli się przekonać, że sieć to taki sam kanał sprzedaży samochodów jak wszystkie inne.

- Ludzie nie mają już obaw i nie zawsze też czują potrzebę oglądania samochodu przed zakupem

w internecie. Klienci coraz częściej decydują się na zakup auta na odległość, a samochód widzą dopiero wtedy, gdy dostarczymy go pod wskazany adres. W zasadzie, jeśli ktoś sobie tego życzy, to całą transakcję jesteśmy w stanie sfinalizować bez konieczności wychodzenia naszego klienta z domu.