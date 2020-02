Sprzedaż nowych pojazdów znacznie spadła w Wielkiej Brytanii

Sprzedaż nowych pojazdów w Wielkiej Brytanii spadła w styczniu o 7,3 proc. do niespełna 143,3 tys. - podał w piątek serwis Automotive News. Klienci wstrzymywali się z zakupami z powodu ograniczeń dotyczących emisji oraz niepewności gospodarczej związanej z brexitem.

Według prezesa stowarzyszenia branży motoryzacyjnej SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) Mike'a Hawesa zaufaniu klientów nie sprzyjają niestabilność gospodarcza oraz zmiany stanowiska rządu względem pojazdów z silnikami spalinowymi.

Jak przypomniał serwis, brytyjski rząd w środę zdecydował się przyspieszyć o pięć lat - z 2040 do 2035 r. - wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi i hybrydowymi. Oznacza to, że za 15 lat klienci w Wielkiej Brytanii będą mogli kupować wyłącznie pojazdy w pełni elektryczne lub wodorowe.

W styczniu 2020 r. do klientów prywatnych trafiło 41,3 proc. sprzedanych pojazdów (spadek o 13,9 proc. rok do roku), do klientów flotowych 56,7 proc. (spadek o 2,2 proc.), a do klientów biznesowych 2 proc. (wzrost o 4,2 proc.).

Pojazdy w pełni elektryczne, hybrydowe oraz miękkie hybrydy i hybrydy typu plug-in osiągnęły rekordowy udział w rynku na poziomie 11,9 proc. W analogicznym okresie rok wcześniej odpowiadały za 6,8 proc. rynku. Spadł natomiast udział pojazdów z silnikami spalinowymi z 63 proc. w styczniu 2019 r. do 61,5 proc. w styczniu 2020 r. i wysokoprężnymi z 28,7 proc. do 19,8 proc. - wynika z danych zebranych przez SMMT.

Jak wskazał serwis, w styczniu spadki rejestracji odnotowały również trzy najlepiej sprzedające się w Wielkiej Brytanii marki - Ford 1,5 proc., Volkswagen 0,2 proc., a Mercedes-Benz 9 proc.

Największe wzrosty liczby rejestracji w ubiegłym miesiącu na brytyjskim rynku odnotowały Lexus (wzrost o 44 proc.), Bentley (wzrost o 37 proc.), Lotus (wzrost o 29 proc.), Jeep (wzrost o 27 proc.) i Nissan (wzrost o 18 proc.). Jak wskazał serwis, największe spadki odnotowały natomiast Dacia (spadek o 51 proc.), Alfa Romeo (spadek o 32 proc.), Hyundai (spadek o 31 proc.), Vauxhall (spadek o 25 proc.) i Citroen (spadek o 22 proc.) - podał Automotive News.