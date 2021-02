Sprzedaż opon częściowo odbija

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w czwartym kwartale 2020 roku widać częściowe odbicie sprzedaży opon na rynek. Wzrosty zanotowano w segmencie opon motocyklowych (+45,6 proc.), rolniczych (+21,2 proc.), ciężarowych (+19,8 proc.), przemysłowych (+10,4 proc.) i do SUV (+1,8). Są to trendy rozpoczęte w trzecim kwartale i kontynuowane do końca roku.

W całym 2020 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadki sprzedaży na rynek sięgające średnio -13 proc. niemal we wszystkich segmentach opon.

Jedynie sprzedaż opon całorocznych wzrosła o +48,4 proc., motocyklowych o +11 proc.

Natomiast ciężarowych wzrosła o +1,9 proc.

Odbicie daje nadzieję