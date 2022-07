Sprzedaż samochodów dołuje, ale SsangYong zwiększył ją o 630 proc.

W pierwszym półroczu 2022 r. sprzedaż samochodów południowokoreańskiej marki SsangYong w Polsce zwiększyła się prawie 630 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Są dane mówiące nawet o wzroście o ponad 638 proc. To jaskrawy wyjątek na krajowym rynku, gdzie sprzedaż nowych samochodów mocno maleje.

Według danych IBRM Samar od stycznia do czerwca 2022 r. SsangYong dostarczył klientom w Polsce 657 aut - to o 638,2 proc więcej niż w danym okresie 2021 roku.

Z danych Samar wynika, że w okresie pierwszego półrocza 2022 r. w Polsce zarejestrowano 243 972 sztuk nowych samochodów, co oznacza spadek sprzedaży o 13,11 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 r.

Prognoza IBRM Samar na 2022 rok zakłada rejestrację około 455 tys. samochodów osobowych oraz 70 tys. dostawczych.

Największym popytem cieszyły się modele: SsangYong Korando - 278 dostarczonych egzemplarzy (wzrost 578,05 proc.), SsangYong Tivoli ze wzrostem o 789,7 proc. do 258 egzemplarzy oraz Tivoli Grand ze wzrostem o 1940 proc. do 102 dostarczonych egzemplarzy.

Dane producenta nieznacznie różnią się od wyżej wymienionych i wskazują, że w pierwszym półroczu 2022 roku wzrost sprzedaży marki wniósł 630 proc. do 671 dostarczonych aut.

Nowe samochody już płyną

Pomimo spadku sprzedaży samochodów w Europie, SsangYong zanotował największy wśród producentów samochodów osobowych wzrost sprzedaży w miesiącach styczeń-czerwiec 2022 – plus 65 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Pod względem wolumenu sprzedaży SsangYong Polska zajmuje wśród europejskich krajów (kraje UE wraz z Wielką Brytanią) siódme miejsce – co oznacza awans z dziesiątej pozycji.

Importer planuje dalszy wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach 2022 r.

Jerzy Prządka, członek zarządu SsangYong Auto Polska zapewnia, że w drodze z Korei jest kolejna dostawa kilkuset samochodów, które już niebawem trafią do 23 autoryzowanych salonów Ssangyong w Polsce.

Spadki sprzedaży samochodów widać już od dłuższego czasu

Samar informował, że w czerwcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce ponad 45,1 tys. nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - to mniej o 10,72 proc. rok do roku oraz o 9,5 proc. więcej niż w maju 2022 r.

Według Instytutu to już 12. z rzędu spadek sprzedaży w ujęciu rocznym. Przyczyny tego stanu rzeczy są od wielu miesięcy takie same: perturbacje z dostępnością mikroprocesorów oraz niektórych surowców i komponentów, dynamicznie rosnące ceny (nie tylko samochodów oraz paliw) i stopy procentowe, a także inwazji Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi część surowców i komponentów wykorzystywanych przez europejskich producentów samochodów.

- Chociaż ukraińscy dostawcy wznowili już swą działalność, dzięki czemu produkcja komponentów nieco wzrosła, to jednak jej aktualna wielkość nie pozwala na skompensowanie wcześniejszych strat - wskazali analitycy Samaru.

Dodali, że na polskim rynku dodatkowym czynnikiem jest rosnąca inflacja oraz słaby złoty, co również przyczynia się do wzrostu cen samochodów, zarówno nowych, jak i używanych.

Więcej rejestracji firm niż klientów indywidualnych

Z raportu wynika, że w czerwcu 2022 r. udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,02 proc., a na firmy przypadło niespełna 71 proc.

Dane skumulowane za 6 miesięcy (243 972 sztuk) wskazują na spadek sprzedaży w tym roku o 13,11 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 r. - poinformował Samar.

W czerwcu 2022 r. z piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej tylko trzy zanotowały wzrost liczby aut zarejestrowanych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Liderem wzrostu była Kia z wynikiem 16,74 proc. Największy spadek (o 35, proc.) zanotowała Skoda - podano.

