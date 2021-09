Średni wiek sprowadzanych do Polski diesli przekroczył 11 lat

Samochody z silnikami wysokoprężnymi stale mają swoich zwolenników, choć ich eksploatacja może przysporzyć różnych problemów, właściwych tylko dieslom - ocenia Auto Raport Dekra. Jak podaje instytut Samar, średni wiek sprowadzanych w sierpniu aut z takim napędem przekroczył już 11 lat, a poziom ich wyeksploatowania najczęściej jest bardzo wysoki.

Ze względu na specyficzną konstrukcję jednostek na olej napędowy bardzo ważne jest również to, w jaki sposób były eksploatowane. W znacznie lepszej kondycji będą silniki, które dziesiątki czy nawet setki tysięcy kilometrów pokonały w trasach i na autostradach, a w gorszym te z dużymi przebiegami wykonanymi w trudnych miejskich warunkach.Nie jest rzadkością, że właściciele diesli decydują się na elektroniczne zwiększanie mocy, dokonując tzw. chiptuningu. Jego celem jest poprawa osiągów, poprzez zmianę samego oprogramowania sterownika lub zmian programowych optymalizujących pracę jednostki napędowej. Nie jest to z gruntu złe rozwiązanie i zazwyczaj przynosi bardzo satysfakcjonujące efekty pod jednym, kluczowym warunkiem: „operacja” taka musi być wykonana w profesjonalny sposób, najczęściej z wykorzystaniem wspomnianej hamowni i w jednostkach dobrze tolerujących takie pozafabryczne zmiany – zwracają uwagę specjaliści.- Źle wykonany chiptuning to duże ryzyko powstania poważnych awarii silnika w układzie doładowania, zakresie pracy wtryskiwaczy, czy np. w działaniu koła dwumasowego. Takie nieprofesjonalne postępowanie może być poważną wadą i ostrzeżeniem dla przyszłego właściciela – komentuje Wojciech Śliz.