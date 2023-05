Średnia cena nowego auta w Polsce przebiła symboliczną granicę

Ceny nowych samochodów ciągle rosną, a w kwietniu odnotowano nowy rekord. Według raportu firmy Samar przekroczono granicę 170 tysięcy złotych, co stanowi pierwszy taki przypadek w historii Polski.

Na rynku samochodowym można zauważyć skrajności w związku z rosnącymi cenami. Z jednej strony, notuje się wzrost sprzedaży najtańszych modeli (np. Dacia Sandero, Jogger i Duster), które odnoszą wielkie sukcesy. Z drugiej strony, zauważa się również wzrost sprzedaży droższych samochodów.

Z raportu firmy Samar, który cytuje portal Francuskie.pl, wynika, że ceny samochodów rosną w zastraszającym tempie. W 2023 r. średnia cena nowego pojazdu wyniosła aż 174 492 zł, czyli o 12,8 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego okresu.

Powodem takich zmian jest dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie premium w Polsce. Jego udział w kwietniu tego roku wyniósł 24,3 proc., pozostając na tym samym poziomie co w kwietniu 2022 r. Aby lepiej zrozumieć przyczyny przekroczenia średniej ceny wynoszącej ponad 170 tysięcy złotych, warto przyjrzeć się dwóm wskaźnikom. Wynika z nich, że zarówno w segmencie aut premium, jak i aut popularnych nastąpił wzrost średniej ceny, jaką za pojazd płacą klienci. W przypadku aut premium, mowa jest o wzroście o 13,3 proc. (do 296 645 zł), a segment aut popularnych zaliczył zmianę na plus o 12,4 proc. (do 135 199 zł).

Jak informuje Samar, obecne ceny są najwyższymi w historii, a dodatkowo nie ma żadnych oznak, że sytuacja się poprawi. Nie tylko ceny samochodów rosną, rosną też wynagrodzenia, jednak te nie nadążają za podwyżkami cen. W kwietniu 2023 r., aby zakupić nowy samochód, trzeba było, według danych Samaru, przeznaczyć średnio 33 miesięczne pensje. W styczniu 2018 r. na ten sam cel trzeba było wydać 31 pensji.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar działa na rynku od 20 lat. Jego działalność obejmuje gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących rynku motoryzacyjnego w Polsce.