SsangYong pod nowym właścicielem ma pogonić Teslę. Pomoże mu Edison

Apple elektromobilności i pogromca Tesli (przyszły oczywiście) – tak sama przedstawia się Edison Motors, firma, która właśnie przejęła bankrutującą kolejny raz markę SsangYong. Za trzy lata SsangYong ma już być zyskowny, a za jakieś 10 lat (no może 20) Edison Motors ma prześcignąć Teslę.

Osobowe plany Edison Motors

Edison Motors poszerza kompetencje

SsangYong przed podwojeniem produkcji

Smart S ma mieć napęd na obie osie zapewniany przez 3 silniki elektryczne o łącznej mocy 480 kW i rozpędzać się do 100 km/h w 2,5 sekundy, a zestaw baterii o pojemności 100 kWh ma mu dać zasięg ponad 800 km. Edison Motors bezpośrednio zestawia swój samochód z Teslą S, więc ceny także zapowiada „Teslowe” – produkcyjna wersja ma kosztować od 110 mln wonów, czyli niecałych 400 000 złotych.Czytaj także: Toyota właśnie podbiła USA. Pierwsza taka sytuacja w historii Szef Edison Motors, Kang Young-kwon, uważa, że skoro w przeszłości już wielokrotnie mieliśmy do czynienia z przejściem od małej firmy do globalnego giganta, to jego firma także to zrobi i w ciągu 10 lat, maksymalnie 20, prześcignie Teslę.Skąd optymizm Edison Motors? To młoda firma, działająca od 2017 roku na rynku autobusów, także elektrycznych, a od niedawna także jednotonowego samochodu dostawczego Smart T1. Stworzyła i nadal rozwija własne rozwiązania w zakresie silników elektrycznych, baterii i systemu zarządzania energią, a po przejęciu firmy Fiberbar Korea – także technologię budowy kompozytowych nadwozi.Edison Motors powoli, czy to na drodze rozwoju, czy przejęć, buduje także kompetencje w innych obszarach, np. wodorowych ogniw paliwowych. W planach jest także rozwój technologii autonomicznej jazdy, wejście w segmenty lekkich jednostek pływających i latających z napędem elektrycznym.Wraz z SsangYongiem firma zyskuje znaną na całym świecie markę z doświadczeniem w konstruowaniu i masowej produkcji samochodów osobowych, siecią salonów i serwisów, a także ofertą modeli, wśród których od jesieni ubiegłego roku jest elektryczny SUV Korando e-Motion, z cenami startującymi w Niemczech od 38 990 euro, czyli ok. 177 000 złotych. Powinno to ułatwić wejście na rynek z nowymi modelami, kiedy już się pokażą.Czytaj także: SsangYong na skraju bankructwa Póki co Edison Motors zapowiada, że pod jej kierownictwem SsangYong ma wrócić do zyskowności w ciągu trzech lat. Firma ma produkować początkowo 150 000, a wkrótce nawet dwukrotnie więcej pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych.Trudno powiedzieć, jak ta historia się zakończy, ale na pewno jest warta obserwowania.