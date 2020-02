Stacje ładowania elektryków przy każdym salonie? Volkswagen składa deklarację

PGE Nowa Energia we współpracy z siecią dealerską Grupy Volkswagen zainstaluje do 300 nowych punktów ładowania aut elektrycznych. Powstaną przy salonach wszystkich marek grupy. Będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych.

Czytaj także: Produkcja Volkswagena zielenieje energetycznie Na parkingach wokół biurowca poznańskiej siedziby Volkswagen Group Polska do dyspozycji nie tylko pracowników, ale także gości oddano już 36 punktów ładowania. Wśród nich są zarówno ładowarki AC o mocy 11 kW, jak również szybkie ładowarki DC o mocy 50 kW.W całej Europie Grupa Volkswagen uruchomi do 2025 roku 36000 punktów ładowania, m.in. sieci przy autostradach poprzez udział w joint venture IONITY. Docelowo będzie do niej należało aż 2400 punktów ładowania o mocy do 350 kW, które znacząco skracają czas potrzebny na ładowanie akumulatora w samochodach elektrycznych nowej generacji. Stacje IONITY będą znajdować się co ok. 120 km wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie. 12 z nich powstanie w Polsce przy autostradach A1, A2 i A4.W latach 2020-2024 Grupa Volkswagena zainwestuje 60 miliardów euro w rozwój samochodów hybrydowych, elektromobilność oraz w cyfryzację, z czego około 33 miliardy w samą elektromobilność. Do 2029 roku koncern planuje wprowadzić na rynek do 75 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym oraz około 60 modeli hybrydowych.PGE Nowa Energia posiada obecnie 66 punktów ładowania w całej Polsce, z których korzysta około 1500 użytkowników miesięcznie. Zgodnie z planami rozwojowymi, w 2020 roku liczba punktów ładowania ma zostać potrojona.