Stare hale nie zostaną puste. W Gliwicach miejsce po Astrze już pozajmowane

Po uruchomieniu nowej fabryki aut dostawczych Stellantis (nowa grupa zjednoczonych grup PSA i Fiat Chrysler Automotive) obecny zakład Opla w Gliwicach wykorzysta do celów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Powstanie w nim m.in. centrum budowy zabudów specjalnych.

Powstanie centrum zabudów specjalnych

Gliwice i Sevel podzielą się samochodami

Opel wciąż szuka przyszłości dla lakierni

Całkowicie nowe przeznaczenie zyska hala montażu. Znaczna jej część zostanie przystosowana do potrzeb tzw. conversion center, czyli centrum zabudów specjalnych.– Nie wszystko da się zrobić na linii... Często takie zadania producenci zlecają firmom zewnętrznym, ale my będziemy je wypełniali we własnym zakresie. To z jednej strony kwestia redukcji kosztów, a z drugiej - dodatkowe miejsca pracy w nowym zakładzie dla obecnej załogi Opla. Poza tym oczywiście uważamy, że my zrobimy to lepiej – mówi Andrzej Korpak.Na razie nie ma jeszcze szczegółów dotyczących rozmiarów centrum i szacowanej wielkości produkcji. Wiele zależy od tego, jakie wersje samochodów dostawczych będą ostatecznie wyjeżdżać z linii produkcyjnych nowego zakładu w Gliwicach.– Pozytywnym aspektem połączenia PSA i FCA przez utworzenie Stellantis jest to, że ani my nie musimy robić wszystkich wariantów aut, ani włoska fabryka nie musi robić wszystkich. Niektóre warianty będziemy robić my, niektóre - fabryka Sevel we Włoszech. Wtedy będziemy mogli ostatecznie zaplanować wielkość centrum zabudów specjalnych – wyjaśnia Andrzej Korpak.Czytaj także: Elektromobilność, nie tak szybko – apelują producenci aut Koncern PSA od lat współpracował z Fiatem przy budowie dużych samochodów dostawczych. Obydwie firmy wspólnie wybudowały i wykorzystują fabrykę samochodów dostawczych Sevel we włoskiej miejscowości Atessa.Sevel to skrót od Società Europea Veicoli Leggeri, czyli Europejska Spółka Lekkich Samochodów Dostawczych. Uruchomiony w 1981 roku zakład może wytwarzać ćwierć miliona aut rocznie. Dotychczas wyprodukował ponad 6 mln samochodów.Pozostała część powierzchni hali montażu także zostanie wykorzystana na magazyny lub przestrzenie do podmontażu niektórych elementów, które w przypadku samochodów osobowych wykonywano w innych miejscach.– To także pozwoli na zmniejszenie kosztów magazynowania i logistyki – mówi Andrzej Korpak.Kwestia inwestycji musi być uzgodniona centralnie. Niezagospodarowany może pozostać budynek obecnej lakierni. Dla potrzeb samochodów dostawczych jest budowana nowa. Na razie Opel wciąż poszukuje nowego przeznaczenia dla lakierni aut osobowych.– Mamy kilka pomysłów, ale jeszcze zbyt wcześnie, aby o nich mówić – wyjaśnia Andrzej Korpak.Stellantis na razie o tym nie mówi, ale skoro w 2023 roku z taśm produkcyjnych nowej gliwickiej fabryki mają wyjeżdżać także elektryczne wersje samochodów dostawczych, to chyba można spekulować, że w niezagospodarowanych w pierwszym etapie pomieszczeniach fabryki może zostać umieszczona m.in. produkcja komponentów do napędów elektrycznych...