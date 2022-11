Stellantis chce obniżać cenę elektrycznych aut poprzez import z Indii

Stellantis w przyszłym roku ma wypuścić na indyjski rynek pierwszy produkowany lokalnie samochód elektryczny. Szuka do niego indyjskich dostawców, kusząc ich przy tym możliwością otrzymania zamówień także na europejski rynek. Importować chce też samochody.

Według Carlosa Tavaresa, prezesa Stellantis pozycję Indii jako globalnego dostawcy wzmacniają napięcia geopolityczne między Zachodem a Chinami.

Tacvares stwierdził, że produkcja aut elektrycznych w Europie będzie nieopłacalna jeszcze 5 lub 6 lat, więc Indie mają szanse na rozpoczęcie dostaw tańszych aut i części do nich.

Grupa zlokalizowała już 90 proc. produkcji części dla swojej indyjskiej fabryki aut spalinowych. W przypadku elektrycznych problem stanowią np. baterie.

Carlos Tavares, prezes Stellantis w wywiadzie prasowym stwierdził, że Indie mogłyby odegrać ważną rolę w opracowaniu i produkcji niedrogich samochodów elektrycznych nie tylko na swój rynek, ale także w skali globalnej. Zauważył, że pozycję Indii jako globalnego dostawcy wzmacniają napięcia geopolityczne między Zachodem a Chinami.

Jak dotąd Europa nie jest w stanie wyprodukować przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych, więc wielką szansą dla Indii byłaby możliwość sprzedaży kompaktowych samochodów elektrycznych po przystępnej cenie – powiedział Tavares na imprezie w mieście Chennai w południowych Indiach, gdzie Stellantis ma swoją fabrykę. Stwierdził, że zanim produkcja aut elektrycznych w Europie stanie się opłacalna, minie jeszcze 5 lub 6 lat. Chcąc uzyskać dostęp do zachodnich rynków, indyjscy dostawcy w segmencie technologii dla aut elektrycznych musieliby uzyskać satysfakcjonującą jakość i poziom kosztów do końca przyszłego roku.

W przyszłym roku grupa wprowadzi na indyjski rynek elektryczną wersję Citroena C3 SUV

Carlos Tavares przypomniał, że grupa Stellantis przygotowuje na przyszły rok debiut produkowanego w Indiach samochodu elektrycznego na indyjski rynek. Ma to być elektryczna wersja Citroena C3 SUV. – Jeżeli jakiś indyjski dostawca chce nas wesprzeć, jesteśmy gotowi zlokalizować i wykonać więcej prac nad pojazdami elektrycznymi tutaj, w Indiach. Jeśli staniemy się konkurencyjnym producentem samochodów elektrycznych w Indiach, będziemy mogli eksportować również na inne rynki – powiedział Carlos Tavares.

Carlos Tavares stwierdził, że dzięki oszczędnym inwestycjom i lepszej strukturze kosztów indyjskie operacje koncernu są rentowne. Zapewnił także, że inwestując grupa osiąga koszty o 30 proc. niższe od konkurencji.

Serwis The Hindu Businessline wskazuje, że choć Stellantis należy do najnowszych graczy na indyjskim rynku, to usytuował już lokalnie 90 proc. produkcji części dla swoich indyjskich fabryk, wytwarzających samochody z napędem spalinowym.

W indyjskim łańcuchu dostaw dla elektromobilności brakuje baterii

Carlos Tavares stwierdził, że dostawcy dla aut w technologii spalinowej spełnili wymagania koncernu. Zauważył jednak, że łańcuch dostaw dla aut elektrycznych wciąż jest rozwijany, bo nie udało się znaleźć np. dostawców akumulatorów, a to kluczowy element samochodów elektrycznych.

Według Tavaresa ceny samochodów mają kluczowe znaczenie dla powodzenia elektromobilnej rewolucji i jej znaczenia dla klimatu. - Nie pomogłoby to planecie, gdyby samochody elektryczne były kupowane przez zamożnych ludzi. Powinno być dostępne dla mas. W przypadku pojazdów elektrycznych nie jest to problem technologiczny, ale raczej kwestia przystępności cenowej – powiedział Carlos Tavares.

Na niższych kosztach, a więc i cenach samochodów chcą oprzeć swój europejski sukces chińskie koncerny, które coraz śmielej wprowadzają tu swoje elektryczne auta.

W Chinach Stellantis nie radzi sobie najlepiej

Na poszukiwania szans przez Stellantis w Indiach może też wpłynąć to, że koncern w Państwie Środka nie radzi sobie najlepiej. Joint venture założone przez Jeepa i Guangzhou Automobile Group (GAC) przynosiło straty. Stellantis od początku roku starało się zwiększyć swoje udziały w tym przedsięwzięciu z 50 proc. do 75 proc., co pozwoliłoby koncernowi na większą kontrolę produkcji, ale przy sprzeciwie GAC nie udało się przeprowadzić tej zmiany i w końcu października ogłoszono bankructwo joint venture. Stellantis zapowiedziało, że samochody Jeepa do Chin będą importowane. Może koncern uznał, że także to najlepiej byłoby robić z Indii?

Próby zbudowania silnego łańcucha dostaw na europejski rynek w Indiach już wcześniej były krytykowane przez związki zawodowe zakładów Stellantis w Europie. Związkowcy uznali, że może to być odbierane jako chęć wyprowadzania produkcji, a więc i miejsc pracy z Europy.

Z drugiej strony rozwijanie produkcji dla elektromobilności i zwiększanie dzięki temu liczby miejsc pracy Carlos Tavares obiecuje także w Europie, np. Francji i Hiszpanii.