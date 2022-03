Stellantis chce podwoić przychody dzięki samochodom elektrycznym i oprogramowaniu

Stellantis ogłosiła długoterminową strategię, opartą o elektryfikację, usługi cyfrowe i zmniejszenie emisji o połowę do 2030 roku. W Europie koncern chce być wówczas w pełni zelektryfikowany. Firma chce także zwiększyć swoją obecność w Azji.

Samochody używane i oprogramowanie - nowe źródła przychodów

W roku 2024 na drogi ma wyjechać pierwszy duży van z napędem wodorowym. W USA ten rodzaj napędu ma się pojawić rok później.Czytaj także: Samochodowe koncerny biorą się za regenerację aut używanych W latach 2022 – 2030 firma ma zamiar pokazać ponad 100 nowych modeli.W segmencie premium & luxury 100 proc. modeli ma być elektrycznych do 2030 roku. Przychody z tego segmentu mają wzrosnąć czterokrotnie, rosnąć od 4 proc. do 11 proc. przychodów ze sprzedaży nowych aut w koncernie. Zyski mają wzrosnąć pięciokrotnie.Ważnym elementem działalności mają być także samochody używane, których sprzedaż ma do roku 2030 wzrosnąć dwukrotnie. Stellantis zamierza stać się liderem sprzedaży aut używanych online, z przychodami przekraczającymi 6 mld euro.W przypadku działalności opartej o oprogramowanie Stellantis szacuje, że będzie miał na drogach ponad 34 mln aut, które będą połączone w sieci, co umożliwi sprzedaż usług cyfrowych.