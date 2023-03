Stellantis idzie w stronę miliona aut w wynajmie

Stellantis i Credit Agricole przejmują działalność firm ALD oraz LeasePlan w sześciu krajach. To wynik planowanego połączenia dwóch firm leasingowych, które zostało przez Komisję Europejską obwarowane obowiązkiem sprzedaży części oddziałów obu firm.

Koncern motoryzacyjny Stellantis oraz bank Crédit Agricole Consumer Finance poinformowały o podpisaniu wiążącej umowy dotyczącej przejęcia działalności ALD Automotive i LeasePlan w Portugalii, Luksemburgu, Irlandii, Norwegii, Finlandii i Czechach. To następstwo planowanego przejęcia 100 proc. LeasePlan przez ALD.

Biznes ALD w Portugalii i LeasePlan w Luksemburgu ma przejąć NewCo, dokładając tym samym 30 000 aut do około 828 000 samochodów, jakimi dysponować będzie firma NewCo, która ma powstać po połączeniu należących do Stellantis firm wynajmu Leasys i Free2move Lease. Według zapowiedzi ze strategii Dare Forward 2030 do roku 2026 Stellantis chce mieć w wynajmie milion aut.

Pozostałych około 70 000 samochodów z firm ALD w Irlandii i Norwegii oraz LeasePlanu z Czech i Finlandii ma przejąć nowy podmiot, który założy Credit Agricole Consumer Finanse po przejęciu FCA Bank.

Stellantis w grudniu 2021 porozumiała się z Credit Agricole w sprawie wspólnego utworzenia NewCo oraz przejęcia przez CA całości udziałów banku FCA Bank. Umowa zakłada „wzmocnioną współpracę” NweCo i nowego podmiotu Credit Agricole na rynkach międzynarodowych.

Jak podał w komunikacie Stellantis, sfinalizowanie transakcji, „spodziewane w ciągu 2023 roku, długo po zamknięciu procesu tworzenia NewCo, uzależnione jest od spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających w tej dziedzinie, a mianowicie sfinalizowania przejęcia LeasePlan przez ALD oraz uzyskania zgody właściwego władze”.

Walne zgromadzenie ALD, które ma wydać zgodę na przejęcie przez tą firmę LeasePlanu, ma się odbyć 28 kwietnia tego roku. Finalizacja transakcji jest planowane jeszcze w tym samym dniu.