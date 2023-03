Stellantis inwestuje 130 mln euro w elektryfikację fabryki w Eisenach

Kolejna generacja produkowanego w Eisenach Opla Grandlanda ma być samochodem z napędem elektrycznym zaprojektowanym na nowej platformie elektrycznej STLA Medium. Rozpoczęcie produkcji wymaga zainwestowania w fabrykę 130 mln euro.

Stellantis zainwestuje ponad 130 milionów euro w zakład w Eisenach w Niemczech, aby rozpocząć tam produkcję samochodów elektrycznych. Obecnie w fabryce wytwarzany jest kompaktowy SUV Opla o nazwie Grandland. Następca tego modelu, przewidziany także do produkcji w Eisenach, to samochód o napędzie w pełni elektrycznym (BEV), który zostanie zaprojektowany na całkowicie nowej platformie STLA Medium. Produkcja tego modelu ma się rozpocząć w drugiej połowie 2024 roku.

Stellantis zamierza zainwestować ponad 30 mld euro do 2025 r. w elektryfikację i rozwój oprogramowania. Jednym z elementów tej strategii będzie budowa nowego centrum rozwoju oprogramowania w Gliwicach.

Otwarty we wrześniu 1992 roku wraz z uruchomieniem produkcji Opla Astry zakład w Eisenach znajduje się w kraju związkowym Turyngia w środkowej części Niemiec. W 2022 roku świętował swoje 30-lecie połączone z imprezą Open Day z okazji wyprodukowania 3,7 miliona samochodów.

Według Stellantis inwestycja w Eisenach to kluczowy krok w realizacji zobowiązań planu strategicznego "Dare Forward 2030", który przewiduje drastyczne zmniejszenie emisji CO2 o połowę do 2030 r., w stosunku do wartości z 2021 r. i osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2038 r. przy jednocyfrowej procentowej kompensacji pozostałych emisji.

Innym głównym celem planu "Dare Forward 2030" jest to, aby do końca bieżącego dziesięciolecia 100 proc. sprzedaży samochodów osobowych w Europie i 50 proc. sprzedaży samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych w Stanach Zjednoczonych stanowiły samochody w pełni elektryczne (BEV).

Stellantis ma także ambicję podwojenia przychodów netto do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 2021) oraz utrzymania dwucyfrowej marży skorygowanego zysku operacyjnego przez całą dekadę.