Stellantis inwestuje w grafen 3D. Pozwala uniknąć metali ziem rzadkich w bateriach

Stellantis Venture zainwestował w kalifornijskiego producenta grafenu 3D, który może być wykorzystywany m.in. w produkcji baterii niewymagających wykorzystania niklu, manganu i kobaltu. Wielkości inwestycji nie podano.

Lyten to pionier w dziedzinie wykorzystania trójwymiarowego grafenu o przestrajalnych właściwościach.

Grafen 3D może być wykorzystywany do produkcji akumulatorów litowo-siarkowych LytCell™, lekkich kompozytów i nowatorskich czujników pokładowych.

Akumulatory litowo-siarkowe mogą zapewnić ponad dwukrotnie wyższą gęstość energii niż akumulatory litowo-jonowe i nie zawierają niklu, manganu i kobaltu.

Stellantis Ventures, korporacyjny fundusz venture Stellantis, zainwestował w amerykańską firmę Lyten. Inwestycja ma przyspieszyć wprowadzenie na rynek i wykorzystanie grafenu 3D Lyten™ w branży mobilności. - Wśród innowacji w branży motoryzacyjnej, w których zostanie zastosowany Lyten 3D Graphene™, znajdują się akumulatory litowo-siarkowe o potencjale zapewniającym ponad dwukrotnie wyższą gęstość energii niż akumulatory litowo-jonowe, lekkie kompozyty zwiększające ładowność pojazdów oraz nowe czujniki niewymagające chipów, baterii ani przewodów – powiedział Dan Cook, prezes i dyrektor generalny Lyten.

W przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów litowo-jonowych, akumulatory litowo-siarkowe Lyten nie wykorzystują materiałów takich, jak nikiel, kobalt ani mangan, co, jak zapewnia firma, pozwala zmniejszyć ślad węglowy o około 60 proc. w porównaniu do dzisiejszych najlepszych w swojej klasie akumulatorów. Lyten podkreśla, że surowce do produkcji baterii litowo-siarkowych mogą być pozyskiwane i produkowane lokalnie, w Ameryce Północnej lub Europie, co pozwoli zwiększyć niezależność dostaw.

„W obliczu poważnych niedoborów materiałów do produkcji tradycyjnych akumulatorów litowo-jonowych, co odbija się negatywnie na produkcji pojazdów elektrycznych, akumulatory litowo-siarkowe Lyten będą oferować alternatywne rozwiązanie z katodami niezawierającymi niklu, manganu i kobaltu, wspierając globalne przejście na samochody elektryczne na skalę masową” – deklarują w komunikacie Stellantis i Lyten.

Akumulatory litowo-siarkowe jako kluczowy element masowego wprowadzenia aut EV

Stellantis Ventures to fundusz venture capital założony w 2022 roku i wyposażony w środki na poziomie 300 mln euro. Ma inwestować w startupy na wczesnym i zaawansowanym etapie rozwoju, opracowujące innowacyjne i zrównoważone technologie w sektorze motoryzacyjnym i mobilności.

- Platforma materiałowa Lyten jest kluczową inwestycją dla Stellantis Ventures, zgodnie z naszym celem określonym w planie Dare Forward 2030, jakim jest przyspieszenie wdrażania innowacyjnych, zorientowanych na klienta technologii. W szczególności, akumulatory litowo-siarkowe Lyten mogą być kluczowym elementem umożliwiającym masowe wprowadzenie samochodów elektrycznych na rynki na całym świecie, a ich technologia materiałowa jest równie dobrze przygotowana do zmniejszenia masy pojazdów, co jest niezbędne dla naszej branży, aby zrealizować cele zerowej emisji dwutlenku węgla netto – powiedział Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis, pod wizycie w zakładzie produkcyjnym Lyten.

Akumulatory litowo-siarkowe, kompozyty i czujniki Lyten będą początkowo produkowane w Dolinie Krzemowej, w zakładzie o powierzchni około 13 500 m². Oprócz produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, Lyten współpracuje z wcześniejszymi klientami, aby w 2023 roku rozpocząć dostarczanie na specjalistyczny rynek akumulatorów litowo-siarkowych i kompozytów grafenowych 3D. Lyten współpracuje ze swoimi strategicznymi inwestorami z różnych branż w zakresie stosowania materiałów na bazie Lyten 3D Graphene.

Grafen 3D może być bardziej reaktywny chemicznie i elektrycznie od zwykłego

Pod względem wielu właściwości, grafen 3D Lyten jest podobny do dwuwymiarowej formy grafenu, jednak grafen 3D może być znacznie bardziej reaktywny chemicznie i elektrycznie, a jednocześnie wysoce przestrajalny ze względu na swoją trójwymiarową budowę. Procesy i sprzęt do wytwarzania materiałów grafenowych 3D są zastrzeżonymi wynalazkami technologicznymi opatentowanymi przez Lyten. Firma chce wkrótce rozpocząć poszukiwania dodatkowych lokalizacji w celu wdrożenia drugiej fazy produkcji.

- W przeciwieństwie do dwuwymiarowych form grafenu, produkcja naszego grafenowego kompozytu polimerowego – Lyten 3D Graphene™ została zweryfikowana i oceniona przez niezależny organ jako neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla na szeroką skalę. Przekształcamy gazy cieplarniane w nową klasę wysokowydajnych, wartościowych materiałów węglowych, integrując materiały o przestrajalnych właściwościach z rozwiązaniami, które zdekarbonizują najbardziej problematyczne sektory – powiedział Dan Cook.