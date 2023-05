Stellantis mocno inwestuje w ogniwa paliwowe

Stellantis kupił jedną trzecią udziałów w firmie, która do 2028 roku chce zainwestować 1 mld euro, by w 2030 roku wytwarzać w Europie 200 000 ogniw paliwowych rocznie. Produkcja rusza jeszcze w tym roku.

Stellantis, Faurecia i Michelin mają objąć po 33,3 proc. udziałów w spółce Symbio.

Istniejąca od 2019 roku spółka specjalizuje się w projektowaniu, a wkrótce także produkcji ogniw paliwowych.

W 2028 roku z europejskich zakładów Symbio ma wychodzić 100 000 zestawów ogniw paliwowych, a dwa lata później już dwukrotnie więcej.

Stellantis, Faurecia i Michelin osiągnęły porozumienie zakładające, że ta pierwsza obejmie 33,3 proc. udziałów w spółce Symbio, będącej obecnie wspólną własnością dwóch ostatnich. Projekt fuzji będzie teraz musiał być zatwierdzony przez organy europejskie. Dopięcie umowy jest planowane na koniec tego roku.

Spółki nie podały wartości planowanej transakcji, ale według mediów Faurecia poinformowała, że po tej transakcji otrzyma kwotę 150 mln euro. Biorąc pod uwagę rozkład udziałów, można przypuszczać, że taką samą kwotę powinien otrzymać Michelin.

Miliardowy program inwestycyjny jest przewidziany na 7 lat

Symbio to spółka joint venture stworzona jesienią 2019 roku przez firmy Michelin i Faurecia, które zainwestowały w jej utworzenie wspólnie 140 mln euro. W październiku ubiegłego roku Symbio ogłosiło program inwestycyjny, zakładający wydanie w ciągu 7 lat 1 mld euro. Pierwsza fabryka we francuskim Saint-Fons ma ruszyć w drugiej połowie tego roku i od 2026 wytwarzać 50 000 ogniw paliwowych. W 2030 roku firma chce zatrudniać w Europie 1000 osób, a jej łączne moce produkcyjne firmy mają pozwolić na produkcję 200 000 ogniw rocznie. Szacowane na ten czas obroty firmy mają już sięgać 1,5 mld euro.

Koncern Stellantis miał być jednym z odbiorców firmy, ale już w grudniu ubiegłego roku rozpoczął rozmowy na temat wejścia do spółki Symbio. - Techniczna mapa drogowa Symbio doskonale wpisuje się w plany Stellantis dotyczące wprowadzenia wodoru w Europie i Stanach Zjednoczonych. To posunięcie przyspieszy rozwój, aby zapewnić naszym klientom produkty o niskiej emisji, wykraczające poza tradycyjne pojazdy elektryczne – mówił Carlos Tavares, prezes Stellantis w grudniu ubiegłego roku, kiedy rozpoczynały się negocjacje.

Dla Stellantis wejście w Symbio to pewność dostaw ogniw paliwowych

Grupa Stellantis chce już w przyszłym roku wypuścić na ulice 10 000 samochodów z napędem wykorzystującym ogniwa paliwowe. Przy okazji finalizacji rozmów w sprawie Symbio Carlos Tavares zaznaczył, że chodzi o samochody dostawcze produkowane we Francji.

Symbio ma obecnie w ofercie 4 rodzaje ogniw paliwowych (nazwanych H2Motive StackPack) o mocach od 40 kW do 300 kW. Najmniejsze z ogniw jest przeznaczone dla samochodów osobowych, największe zaś do dużych samochodów ciężarowych. Do samochodów dostawczych trafią prawdopodobnie zestawy o mocy 75 kW.

Po Europie Symbio chce zainwestować w produkcję ogniw w USA

Symbio na razie planuje największy rozwój w Europie, ale stworzyło już także oddziały w Chinach i Stanach Zjednoczonych. W USA firmy zyskała grant w wysokości 9 mln dolarów na dofinansowanie zakładu produkcyjnego, który firma chce wystawić w kalifornijskiej miejscowości Temecula. Ma tam powstać zakład produkujący rocznie 250 samochodów ciężarowych z napędem wodorowym, a także 2 000 układów napędowych opartych o zestawy ogniw paliwowych sprowadzanych z Europy. Firma bada już jednak możliwości wybudowania także w Stanach Zjednoczonych wielkoskalowej fabryki ogniw paliwowych.

Wytwarzane w Kalifornii ciężarówki Symbio będą na razie eksperymentalnymi pojazdami opartymi o ciężarówkę Freightliner Cascadia. To przede wszystkim spalinowy model, ale od roku w ofercie jest także wersja elektryczna – eCascadia. Jej maksymalny zasięg to jednak tylko 230 mil (ok. 370 km).

Zbudowana w oparciu o platformę Cascadii ciężarówka wodorowa ma wejść w fazę testową w pierwszej połowie przyszłego roku. Testy mają trwać 12 miesięcy na liczącej 400 mil (ok. 643 km) trasie między miejscowościami Fontana i Lathrop.