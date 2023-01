Stellantis szykuje odlot i to elektryczny pionowego startu

Stellantis ogłosił zacieśnienie współpracy z kalifornijskim start-upem Archer Aviation, który opracował model samolotu pionowego startu i lądowania z napędem elektrycznym.

Amerykanie w przyszłym roku chcą rozpocząć produkcję modelu Midnight - elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania (eVTOL). Jest przystosowany do przewozu ponad 1000 funtów (około 500 kg) lub 4 pasażerów (plus pilota). Napęd zapewnia 12 niewielkich silników elekrycznych, co powoduje, że lot ma być bezpieczniejszy niż w przypadku helikopterów, które zwykle mają pojedyncze silniki, a do tego 1000 (to nie pomyłka – tysiąc) razy cichszy. Samolot ma latać na wysokości 2000 stóp, czyli ok. 610 metrów.

Zasięg samolotu jest niewielki, to zaledwie 100 mil (161 km), dlatego przewidziano go do kursowania na niewielkich dystansach, ok. 20 mil (32 km) i doładowywanie w czasie postojów. Przy takim dystansie doładowanie ma zająć około 10 minut. Można powiedzieć, że ma być powietrzną taksówką dla zakorkowanych terenów zurbanizowanych.

Archer podpisał już pierwszą komercyjną umowę z liniami United na wykorzystanie swoich samolotów na trasie z nowojorskiego Manhattanu na lotnisko Newark. Przelot ma zająć mniej niż 10 minut, podczas gdy podróż autem na tej trasie w szczycie komunikacyjnym zajmuje ponad godzinę.

Firmy współpracują już od 2 lat. Stellantis dostrzegło perspektywiczne możliwości przyszłej produkcji i chce zacieśnić współpracę. Archer ma wnieść zespół ekspertów ds. eVTOL, elektrycznych układów napędowych i certyfikacji, a Stellantis zaawansowaną technologię produkcji i wiedzę fachową, doświadczony personel i kapitał. Ostatecznie motoryzacyjny koncern chce zostać wyłącznym producentem kontraktowym samolotów Archer.

Stellantis ma więc zamiar przeznaczyć dla Archer Aviation 150 mln dolarów, z których firma będzie mogła skorzystać w latach 2023 i 2024 zależnie od potrzeb. Koncern zapowiada też, że będzie chciał kupować udziały w spółce, kiedy pojawią się już one na rynku.