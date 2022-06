Stellantis wprowadza do aut sztuczną inteligencję

Stellantis wybrał dla swoich samochodów system LiDAR trzeciej generacji firmy Vale. Od 2024 roku stosowany on będzie w wielu modelach różnych marek należących do koncernu. Powodem decyzji jest możliwość automatyzacji na poziomie trzecim.

Trzecią generację charakteryzuje wbudowane wysokowydajne oprogramowanie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, które umożliwia kierowanie trajektorią pojazdu, przewidując strefy wolne od przeszkód i ograniczeń na drodze.

Dzięki systemowi jazda staje się bezpieczniejsza, a kierowca może odzyskać czas spędzony w takich sytuacjach, jak jazda z małą lub średnią prędkością w gęstym ruchu ulicznym.

Technologia LiDAR jest przeznaczona dla branży motoryzacyjnej. Generowane przez nią dane pozostają wiarygodne i dokładne we wszystkich warunkach użytkowania i warunkach pogodowych (od -40 do +85°C).

LiDAR SCALA 3 umożliwi pojazdom uzyskanie certyfikatu automatyzacji na poziomie trzecim, pozwalając kierowcom bezpiecznie zdjąć ręce z kierownicy i oderwać wzrok od drogi – informuje Stellantis.

- To, co odróżnia dziś jedne samochody od innych, to wrażenia z jazdy, jakie oferują. Dzięki naszemu rozwiązaniu do jazdy automatycznej L3, wykorzystującemu najnowszej generacji system LiDAR firmy Valeo, będziemy mogli zaoferować przyjemniejsze wrażenia z jazdy i zwrócić kierowcom czas, który spędziliby na prowadzeniu samochodu – mówi Yves Bonnefont, dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu koncernu Stellantis.

Trzeci poziom automatyzacji

- Poziom trzeci automatyzacji pojazdów można osiągnąć tylko dzięki tej technologii, ponieważ bez niej nie da się wykryć niektórych obiektów. Na tym poziomie autonomii zdolności percepcyjne systemu muszą być niezwykle precyzyjne – wyjaśnia Marc Vrecko, prezes grupy biznesowej Comfort & Driving Assistance System w Valeo - LiDAR SCALA trzeciej generacji oferuje rozdzielczość prawie 50 razy większą niż urządzenia poprzedniej generacji. Technologia ta jest wyposażona w unikalne funkcje gromadzenia danych, dzięki czemu Stellantis może utorować drogę dla nowych doświadczeń związanych z prowadzeniem pojazdów – dodaje.

Najnowszy LiDAR widzi nawet jeśli obiekt znajduje się daleko przed pojazdem i jest niewidoczny dla ludzkiego oka. Technologia jest w stanie zidentyfikować obiekty znajdujące się ponad 150 metrów przed pojazdem, których nie jest w stanie dostrzec kamera czy radar. Dotyczy to np. małych obiektów o niskiej refleksyjności, jak opona leżąca na drodze.

System odtwarza trójwymiarowy obraz otoczenia pojazdu za pomocą chmury punktów, z rozdzielczością niespotykaną dotąd w systemach samochodowych. To umożliwia m.in. tworzenie map topografii terenu i wykrywanie oznaczenia drogowego.