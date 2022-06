Strategiczne plany Sanok Rubber Company

Zarząd Sanok Rubber Company zatwierdził strategiczne kierunki rozwoju grupy na lata 2022-24 – poinformowała spółka w komunikacie. Grupa postawi na wysokomarżowe segmenty działalności. Nie wyklucza również akwizycji.

Jak czytamy w komunikacie, zarząd Sanok Rubber Company podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Kierunków strategicznych rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024".

Grupa nieco przemodeluje swoją działalność. Z dokumentu wynika, że w ramach kierunków strategicznych „po długoterminowym ukierunkowaniu rozwoju grupy na segment produktów dla motoryzacji, grupa skupi się na rozwoju pozostałych segmentów działalności, stawiając w centrum kwestię maksymalizacji osiąganych marż".

Spółka zakłada wzrost efektywności biznesowej oraz wzrost skali działania i wyników finansowych, a także zrównoważoną dywersyfikację z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

Grupa nie wyklucza akwizycji, jeśli jednak będą one miały miejsce, to poza szeroko pojętym sektorem motoryzacyjnym. - W ramach możliwych inwestycji M&A emitent jest zainteresowany jedynie takimi aktywami z segmentów non-automotive, które od razu po przejęciu pozwolą na pozytywną kontrybucję do wyników skonsolidowanych grupy. Z kolei w segmencie automotive celem emitenta jest m.in. wzrost marż, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych oraz wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie – czytamy w „Kierunkach strategicznych”.

Sanok RC planuje również długoterminowo pozostać spółką dywidendową, ale ze względu na plany inwestycyjne zarząd może czasowo rekomendować wstrzymanie jej wypłaty.

Grupa podała, że zamierza kontynuować podejmowanie inicjatyw ESG. Zakłada m.in. kontynuację długofalowych działań w celu redukcji śladu węglowego o około 9,5 proc. do roku 2030, przy istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, do 2025 roku planuje wzrost udziału OZE w strukturze wykorzystywanej energii elektrycznej.

Spółka rozważa także inwestycję we własną farmę fotowoltaiczną w Sanoku.