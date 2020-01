Subaru nadgania elektryfikację pojazdów

Japoński producent samochodów Subaru w poniedziałek zapowiedział, że chce, aby do 2030 r. 40 proc. wszystkich sprzedawanych na świecie pojazdów marki było zelektryfikowanych - podał serwis Automotive News.

Należąca do koncernu Toyota Motor marka planuje ponadto, że w połowie 2030 r. wszystkie modele w jej światowej gamie będą oferowane również w wersji zelektryfikowanej.

Subaru chce zrealizować te cele wprowadzając do oferty modele w wersjach elektrycznych oraz tzw. "silne hybrydy" bazujące na systemie Toyoty - wskazał dyrektor technologiczny Subaru Testuo Onuki.

W poniedziałek Subaru zaprezentowało również pierwszego w pełni elektrycznego crossovera marki. Model, nad którym Subaru pracowało wraz z Toyotą ma trafić do sprzedaży przed 2025 r.

Poniedziałkowe zapowiedzi to część szerszych planów japońskiego producenta dotyczących zmniejszania śladu węglowego, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie właściwości jezdnych pojazdów Subaru - zauważył serwis.

Prezes firmy Tomomi Nakamura powiedział, że jako mały producent samochodów Subaru staje przed dużymi wyzwaniami. "Musimy zastanowić się, jak zwiększyć wyjątkowość Subaru, aby konsumenci odróżnili nas od innych" - podkreślił.

Zgodnie z zapowiedziami, firma planuje obniżyć średnią emisję dwutlenku węgla o 90 proc. do 2050 r. względem poziomu z 2010 r. Do 2031 r. producent chce również zmniejszyć bezpośrednia CO2 z fabryk, biur i innych obiektów firmy o 30 proc. w porównaniu z poziomami z 2017 r.

Subaru w poniedziałek zapowiedziało ponadto, że w obszarze bezpieczeństwa do 2030 r. zamierza wyeliminować przypadki ofiar śmiertelnych wśród pasażerów swoich samochodów. Ma się do tego przyczynić poprawienie responsywności i stabilności pojazdów oraz dodanie do systemu asystenta jazdy Eyesight nowych bardziej zaawansowanych technologicznie funkcji.