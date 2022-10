Superkomputery z Częstochowy pomogą w prowadzeniu aut

W Częstochowie w Zakładzie Elektroniki koncernu ZF będą produkowane superkomputery do samochodów pomagające kierowcom w prowadzeniu pojazdów. Mówi o tym dyrektor zakładu Krzysztof Gablankowski.

Prowadzący od dwóch lat seryjną produkcję Zakład Elektroniki ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie cały czas się rozbudowuje i przygotowuje do wytwarzania nowych wyrobów typu ADAS (Advanced Driver Assistance System), czyli elektronicznych systemów wspomagania kierowcy.

Centralna jednostka informatyczna decydująca o zachowaniu auta

Najciekawszym z nich będzie kontroler domeny ADAS, integrujący różne funkcje wspomagania. Obecnie odbywa się z wykorzystaniem logiki rozproszonej, ale kolejnym etapem rozwoju tej technologii, zgodnie z wymaganiami producentów samochodów, jest jej centralizacja.

- Ten superkomputer to będzie centralna jednostka informatyczna w samochodzie, zbierająca sygnały od poszczególnych elementów systemu i wydająca decyzje. Może zdecydować o hamowaniu, o ominięciu przeszkody czy o innym zachowaniu auta - opisuje Krzysztof Gablankowski, dyrektor Zakładu Elektroniki ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie, dodając, że urządzenie będzie skalowalne, czyli jego ostateczny kształt będzie zależał od tego, w jakim modelu auta, z jakim zakresem wspomagania kierowcy będzie docelowo pracować.

W fabryce ZF przygotowują się na wzrost wolumenu produkcji, ponieważ komponenty ADAS upowszechniają się. Jeszcze klika lat temu występowały w samochodach z górnej półki, a już wkrótce – ze względu na unijne przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego – w dużej części będą standardem.

Technologia 4.0 w częstochowskiej fabryce ZF Automotive Systems Poland

Częstochowski zakład z powodzeniem stosuje na co dzień rozwiązania Przemysłu 4.0, w tym system MES (Manufacturing Execution System) iTAC, który pozwala nadzorować produkcję.

Zdaniem Krzysztofa Gablankowskiego coraz bardziej palącym problemem we wdrażaniu rozwiązań 4.0 w polskim przemyśle pozostaje brak odpowiednich kadr.

- Polska na tle Europy jest krajem ludzi dobrze wykształconych. Zaczyna nas jednak dotykać problem krótkiej kołdry, szczególnie jeśli chodzi o specjalistów od szeroko rozumianego IT. Za to na rynku pracy jest sporo inżynierów procesu. Jestem przekonany, że trzeba myśleć o ich przebranżowieniu... To ludzie z wiedzą techniczną i otwartymi głowami. Państwo powinno im w tym pomóc - mówi dyrektor częstochowskiej fabryki.

Zobacz wywiad wideo z Krzysztofem Gablankowskim.

ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz dla przemysłu, wspierając rozwój mobilności nowej generacji.

W Polsce grupa ZF prowadzi działalność w siedmiu lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W roku 2021 Grupa ZF w Polsce zatrudniała ponad 10 000 osób. Obszar działalności ZF w naszym kraju jest bardzo szeroki i obejmuje zakłady produkcyjne, centra inżynieryjne R&D, centra usług, takich jak IT, finanse, zakupy czy HR oraz dział ZF Aftermarket.