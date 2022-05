Świat chce baterii. Powstanie 300 gigafabryk

W ciągu ostatniego roku na świecie zapowiedziano budowę 100 nowych gigafabryk baterii. W sumie na różnym etapie powstawania jest ponad 300 gigafabryk, mogących produkować baterie o pojemności przekraczającej 6 TWh.

We wrześniu 2019 r. planowano 102 fabryki, w kwietniu ubiegłego roku już 208, a w maju tego roku 304.

70 proc. nowych globalnych mocy produkcyjnych ma powstać w Chinach, ale Stany Zjednoczone i Europa starają się gonić azjatyckiego giganta, tworząc joint ventures producentów samochodów i baterii.

W Europie planowanych jest 30 gigafabryk, z czego 40 proc. chcą zbudować producenci aut.

Według Benchmark Minerals obecnie na świecie jest w fazie przygotowania ponad 300 gigafabryk baterii, których moce produkcyjne będą pozwalały wyprodukować w sumie baterie o pojemności 6387,6 GWh. Pojemność ta wzrosła rok do roku o 68 proc.

- W ciągu ostatniego roku, wraz z naciskiem na osiągnięcie celów klimatycznych przez producentów samochodów i części, którzy chcą przyspieszyć elektryfikację swoich firm, ogłoszenia dotyczące nowych gigafabryk nabrały tempa, a Benchmark dodał do swojej oceny ponad 100 nowych fabryk ogniw od kwietnia 2021 r. – mówi Hanisha Tirumalasetty, analityk Benchmark Minerals. W sumie liczba gigafabryk w przygotowaniu przekroczyła już liczbę 300.

Według Benchmark Minerals we wrześniu 2019 planowano 102 fabryki, w kwietniu ubiegłego roku już 208, a w maju tego roku 304. Benchmark śledzi ten rynek od 2015 roku, kiedy mowa była zaledwie o 8 gigafabrykach.

Chiny na czele

Najwięcej nowych gigafabryk na powstać w Chinach, ale Stany Zjednoczone i Europa starają się nadgonić, tworząc joint ventures producentów samochodów i baterii. Do końca dekady w Chinach ma już pracować 226 gigafabryk baterii, co stanowi niemal trzy czwarte wszystkich budowanych i planowanych zakładów. W roku 2031 łączna pojemność baterii, które będą mogły wyprodukować chińskie fabryki, ma sięgać niemal 4500 GWh, co będzie stanowić 70 proc. mocy produkcyjnych na całym świecie.

W Europie planowanych jest 30 gigafabryk, z czego 40 proc. chcą zbudować producenci aut. W roku 2019 europejskie plany zakładały budowę 19 gigafabryk.

W USA planuje się 23 gigafabryki, ale tempo wzrostu planowanych inwestycji jest szybsze niż w Europie. Podczas gdy w czasie ostatniego roku w Europie ogłoszono plany budowy 8 fabryk, w USA była mowa o 11.

Producenci aut stawiają fabryki baterii

Benchmark wskazuje również, że o ile w 2019 r. tylko jedna z 5 planowanych w USA fabryk była zapowiadana bezpośrednio przez producenta aut, w tym wypadku Teslę, o tyle obecnie już 81 proc. planowanych mocy znajdzie się w fabrykach budowanych przez producentów samochodów. To 14 z 23 planowanych zakładów.

Dziś Tesla buduje 2 własne fabryki i jedną wspólnie z firmą Panasonic. W sumie będzie to jedna trzecia amerykańskich mocy produkcyjnych. General Motors wraz z LG Energy Solution ma mieć w sumie 4 gigafabryki, a kolejne 3 dołożą Ford i współpracujące z nim SK Innovation.

W Azji poza Chinami mają powstać w sumie 24 gigafabryki, a jedna jest planowana w Australii.

Największe zagrożenie - problemy z surowcami

Benchmark wskazuje jednak na zagrożenie dla powstających gigafabryk – nie mają zapewnionego odpowiedniego łańcucha dostaw w zakresie surowców. Hanisha Tirumalasetty wskazuje, że zabezpieczenie dostaw, zwłaszcza w USA i Europie, gdzie na razie zdolności wydobywcze są niewielkie, może się okazać największym zagrożeniem dla rozwoju rynku.

- Duzi producenci samochodów zdają sobie sprawę, że muszą również pionowo zintegrować swoje firmy z materiałami do produkcji akumulatorów – mówi Hanisha Tirumalasetty.

Warto spojrzeć na inną stronę tego zagadnienia, o której w tej publikacji Benchmark Minerals nie wspomina. Producenci samochodów i baterii w USA i Europie zdają sobie sprawę z możliwych problemów i dlatego starają się rozwijać recykling starych baterii. Co prawda minie jeszcze kilka lat, zanim zaczną one w większych ilościach trafiać do recyklingu, ale warto już myśleć o tworzeniu zakładów mogących je przerabiać.