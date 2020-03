Światowa sprzedaż Hyundaia najniższa od dekady

Światowa sprzedaż południowokoreańskiego koncernu Hyundai Motor w lutym spadła do najniższego poziomu od dekady - podała agencja Reutera. Przyczyną był słabnący popyt spowodowany obawami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak pokazały wstępne dane, południowokoreański producent samochodów w lutym sprzedał na świecie ponad 275 tys. pojazdów, o 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Sprzedaż w kraju spadła natomiast o 26 proc. Wyniki na tym poziomie po raz ostatni firma odnotowała w lutym 2010 r. - przypomniał serwis Automotive News. Kia Motors, która podobnie jak Hyundai należy do Hyundai Motor Group, odnotowała na świecie 5-proc. spadek sprzedaży.

Hyundai jest pierwszą dużą firmą, która ogłosiła wyniki sprzedażowe za luty. Przedsiębiorstwa z Chin i USA zamierzają zrobić to w nadchodzących tygodniach. Jak zauważył serwis Automotive News, spadki wyników sprzedaży koncernu są pierwszym wskaźnikiem świadczącym o pogarszającej się sytuacji w branży motoryzacyjnej w związku z epidemią koronawirusa z Wuhan.

Według analityków, południowokoreańscy producenci przygotowują się na słabszy popyt na samochody odkąd na początku roku cofnięto ulgi podatkowe na samochody osobowe, ale epidemia jeszcze bardziej utrudniła prowadzenie działalności.

Jak już wcześniej donosiły media, sprzedaż w niektórych regionach świata wręcz przestała istnieć. Tylko w pierwszym tygodniu lutego największy na świecie rynek motoryzacyjny zanotował 96 proc. spadek sprzedaży. Wówczas do nowych klientów dziennie trafiało zaledwie 811 samochodów - wynika z danych opublikowanych przez chińskie stowarzyszenie pojazdów osobowych (PCA, ang. Passenger Car Association).

"Ludzie obawiają się koronawirusa i nikt nie wychodzi" - wskazała Esther Yim z Samsung Securities. Jak dodała, ruch dealerski prawie nie istnieje i nie prędko się to zmieni. Yim odniosła się również do sytuacji na chińskim rynku, podkreślając, że około 80 proc. dealerów Hyundaia w ChRL w lutym nie prowadziło żadnej działalności. Według analityk Samsung Securities zła sytuacja utrzyma się do kwietnia.

Jak przypomniał Automotive News, Chiny są jednym z kluczowych rynków zagranicznych dla marki Hyundai.

Na początku lutego wskutek braków dostaw części samochodowych z ChRL wstrzymano produkcję w Korei Południowej, gdzie Hyundai wytwarza najwięcej swoich pojazdów. Firma stopniowo wznawia produkcję, jednak w ubiegłym tygodniu pracownik kompleksu fabrycznego w Ulsan w południowo-wschodniej części kraju dostał pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, co poskutkowało zamknięciem zakładu.

Dotychczas koronawirus, po raz pierwszy wykryty w środkowych Chinach w grudniu 2019 r., dotarł już do ponad 70 krajów. Zakażenie patogenem stwierdzono u blisko 90 tys. osób na całym świecie, z czego nieco ponad 3 tys. zmarło. Wyleczyć udało się ponad 45,6 tys. pacjentów.